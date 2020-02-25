目前針對新型冠狀病毒（COVID-19），政府雖設有中央疫情指揮中心，但名詞、級數與法規的名稱各單位不同，尤其是警示級數更讓人霧煞煞，尤其在本月20日宣布對韓國旅遊發出警示第1級「注意」，但日本雖確診病例多過韓國，為何仍未列第一級？！儘管醫療專業有其考量，但民眾仍搞不清楚，尤其是已支付團體或自由行費用或預購機票的民眾，如何能保障權益，也無政府單位注意與爭取。政府為減少旅遊業的損失，提出數十億的預算，但一般民眾的損失卻不見政府有何措施。

新冠肺炎發生後，政府似乎只剩「中央流行疫情指揮中心」一個單位，全國的重心都在衛福部長陳時中，行政院院長蘇貞昌只剩一張嘴，外交部只會對非邦交國抗議，其他單位彷彿都在躲避病毒「冬眠」中，快要全面開學，教育部才大夢初醒，驚覺校團、社區感染怎麼辦？

衛福部部長陳時中忙到沒時間睡覺！引起全國民眾的不忍，但他只是一個醫療專業人員，如何能全面掌控這個影響全國方方面面的巨大災害；甚至這個總指揮之名也只是針對醫務！對其他單位有指揮及協調的權力與能力嗎？

首先是各單位對名詞分級的不統一。「旅遊疫情」、「流行地區分級」，以及民眾最重視，也是最大宗的日、韓旅遊權益問題，試整理各種名詞及級數讓民眾大致瞭解：

「旅遊疫情」：分為3級，第1級是最輕微的「注意」等級，要戴口罩、勤洗手；第2級則是「警示」，前往當地應採取「加強防護」；第3級則是最為嚴重的「警告」，不要去旅遊。之前日本、泰國、韓國被列為第1級「注意」；新加坡則是第2級「警示」；中、港、澳則是第3級「警告」，就是不要去。

「流行地區分級」：則與「旅遊疫情」分級完全相反。第1級是最嚴重，包括中、港、澳；第2級是新加坡；第3級是日、韓、泰國等。但是「流行地區分級」對民眾影響較大，此第1、2級返台都需要居家檢疫14天，且第1級者，出現症狀要通報且入院隔離，採檢2次陰性才能解除隔離。

而外交部又以顏色做區分，分「灰色警示」：提醒注意、「黃色警示」：特別注意旅遊安全並檢討應否前往、「橙色警示」：避免非必要旅行、「紅色警示」：不宜前往，宜儘速離境。有趣的是，外交部的警示是日本除福島縣是緊急的「紅色警示」外，其餘地區是「灰色警示」；韓國是「灰色警示」，泰國是「橙色警示」，新加坡卻又是「灰色警示」。依據外交部的標準顯然與中央指揮中心不一致，何以不制定個民眾了解可參考，業者可以遵循的一致級數與訊號呢？！

台灣民眾至日韓旅遊是最大宗，依據消保會解釋，「遇到不可抗拒之天災，欲前往的地方是公告疫區，旅行社才須全額退費」，所以，日韓到底算不算「疾區」？若不是，又歸哪一單位管理解釋？前往日韓眾多的自由行遊客，機票或可改期，但當地往宿恐應不會退費，對本國的消費者影響甚鉅，整體數額可能高的驚人，甚或超過政府補助旅遊業者的總數，這又得找哪一單位來為其爭取權益？

一次危機就足以檢驗政府整體協調、組織的能力，就像蔡政府拿放大鏡檢視大陸中央錯誤一樣，所謂政府應為民著想，走在人民之前，絕不能像木魚一樣，不敲不響。不說別的，現在日、韓疫情緊張，政府就該說清楚，該不該去旅行，若不行，依法退錢，若對方有刁難，外交部應全力爭取權益。不要把衛福部推到前面，各部會像無事人般躲在無茵室裡，戴著口罩「冬眠」。

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(中時電子報)