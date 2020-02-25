中華醫大今天開學，防疫措施做到滴水不漏。（曹婷婷攝）

中華醫事科技大學今天開學，校園防疫消毒嚴陣以待，各處辦公室、公共場所均置放酒精噴液，電梯也定時加強消毒擦拭，校外人士進校需先通過額溫測試。校長曾信超表示，校方已在行政會議通過，疫情流行期間教職員工和學生非特殊原因出國到有疫情國家一律不準假，維護師生安全，防疫工作務必做到滴水不漏。

中華醫大今天開學，第一周校方採取遠距與課堂上課混合緩和師生對疫情衝擊帶來的壓力。除此之外，為了維護師生健康，開學日一大早動員全體教職員工進行公共場所漂白水消毒清潔，樓梯扶手、電梯內外及按鈕、洗手臺、學生餐廳、宿舍及各單位辦公室都不放過，特別是宿舍和校門出入口，進入者需先以額溫槍測量體溫和酒精消毒雙手，有異常者不準進入。

身兼學校防疫指揮官的曾信超校長帶領副指揮官副校長孫逸民，上午逐一抽查各單位的防疫工作，尤其是宿舍和校門口的管制措施。曾信超表示，新冠肺炎疫情不容小覬，為強化校園防疫工作、確保師生健康，學校已在行政會議通過，新型冠狀病毒肺炎疫情尚未止歇前，除非特殊原因和需要，否則全體教職員工和學生出國一律不準假。

為了做好防疫因應，學校各辦公處室都配置耳溫槍、酒精消毒噴液，目前也預備15間隔離房備用，學生如有呼吸道不適、發燒等癥狀，不建議到校上課，學校會諮詢家長確認後讓學生在家自主學習課程。校方除了建置翻轉教室網路學習平臺外，也請老師下載google meeting 軟體，以備萬一學校停課時，可用電腦或手機同步進行網路教學。

曾信超表示，目前學校也利用2間教室作為校園的發燒篩檢中心，配置校護進駐，師生如果有發燒、疑似癥狀經過校護初步篩檢後安排在獨立空間休息，並聯絡家長來帶回做進一步治療。他重申，防疫儘可能做到滴水不漏，除了學校全力做到清潔消毒和管控，也籲請師生和到校洽公的民眾配合。

(中時 )