臉書「靠北惡質幼兒園」粉絲頁23日晚間傳出4段影片，爆料台南市中西區一家私立托嬰中發生虐童案，引發網友同聲撻伐。今天凌晨爆料人再度發文，指手中握有的影片多達159段，要求「一罪一罰」，並將透過中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君於今天轉交檢方。

揭發此事的網友今凌晨又發文指出，總共收到了159段影片，影片拍攝時間介於2020年1月至2月間，每段內容都讓她十分驚訝，有：騰空拉起雙手臂、推拉甩、打小手、壓頭、粗魯放進餐椅、硬塞食物、孩子在洗手檯前多洗了十幾秒就被拉走打手，早上8點多在打瞌睡的孩子被用力拉起來駡，身為媽媽看到影片中孩子每次跌摔，她心痛到不行。。

爆料人還強調，這159段影片，請務必「一罪一罰」，讓家長看政府的裁罰是否會符合人民期待，並說全部影片會透過管道交由王薇君親自交到台南地檢署偵辦，也請大家跟著我們一起關心案情發展。

王薇君也隨後在該粉絲頁回應，指已收到影片，早上會下台南親自將所有影片交給承辦檢察官。

(中時 )