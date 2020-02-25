許多人會將「植髮」與「禿頭」聯想在一起，但如今植髮不再局限於禿頭服務了，而是成為想要透過植髮修容的人的一大選擇。隨著科技進展，植髮服務範圍除了頭頂之外，還擴展到臉部，利用毛髮讓臉部變得更好看，甚至有診所針對海外人士推出3天2夜植髮行程，為更多人解決掉髮問題、提升美感！

近年來，毛髮移植技術日新月異，愛美人士的需求也不斷增高。高地植髮家醫療團隊進行毛髮移植手術將近有15年的時間，並且研發FUS-Z專利植髮技術大成功，成功案例已突破3000人，而此技術可以將術後疼痛度降低約50%，患者幾乎不會有疼痛感，手術傷口小、癒合快，因此患者對於術後滿意度提高，使來客數每年都有10-15%的成長。

高地植髮家醫療團隊的植髮技術應用範圍廣泛，服務包含頭髮、髮際線、3D鬢、眉毛、鬢角、落腮鬍、上鬍、下鬍、口字鬍，只要透過一次手術就能進行兩個部位以上的臉部植髮，進而達到修飾臉型的效果，讓許多想要透過鬍鬚增加男子氣概的男性患者多了更多選擇。

高地植髮家特別聘請於2018 ISHRS 世界植髮醫學會，獲得最佳實踐尖端科技論文獎Best Pratical Tip Award的林宜蓉醫師主持毛髮移植醫療團隊。林宜蓉醫師除了為患者解決根本問題之外，還會透過細心的溝通與自身的美感，達到患者滿意的效果；術後完成後，頭皮照護也是ㄧ大重點，因此診所還特別規劃術後課程，細心教導患者如何做好頭皮洗淨與護理，養出健康的頭髮。

除此之外，高地植髮家於2017年起就推動國際醫療，針對海外人士的3天2夜植髮行程受到熱烈迴響，服務人次已超過萬人。台灣毛髮移植醫學會創辦人鄒積鎮表示，目前亞洲客戶只要來自香港、澳門、馬來西亞、新加坡等地的華人，更推出3大免費優惠，分別是機場接送、 投保富邦醫療險100萬及術前、術後(12個月)24小時線上諮詢，為患者隨時解決問題及疑問。

隨著愛美意識升高， 坊間植髮診所眾多，應該要怎麼選擇呢？林宜蓉醫師強調，除了費用要合理之外，還要衡量醫療團隊的素質，而且在手術前一定要與醫師做好溝通，如此才能達到讓自己滿意的效果。既然要花錢讓自己面容變得更好看，那麼務必要做好功課，挑選口碑好、專業的植髮診所，以免花錢吃了悶虧就不好囉！

(中時電子報)