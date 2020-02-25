南韓、義大利和伊朗的新冠肺炎疫情爆發，引發投資人的恐慌情緒，周一亞洲股市與隔夜美股三大指數重挫，道瓊指數更跌逾千點，周二日股在周末長假後上演補跌行情，日經225指數早盤收跌2.99%，為22,686.61點，盤中一度暴跌近5%，創下4個月新低。東證一部指數早盤收跌2.71%，為1628.59點。
日本國內疫情也在升高，旅遊娛樂相關股表現疲弱，朝日啤酒、麒麟控股和三得利跌幅介於3.7%～5.9%，電影院業者Toho跌4.3%。東京奧運能否如期舉行的不確定性升高，全球最大廣告公司Dentsu大跌6%。日圓反彈，出口股首當其衝，馬自達汽車跌4.9%，豐田汽車跌2.9%。
富士軟片控股（Fujifilm Holding）股價逆勢大漲5.6%，站上歷史新高。媒體報導日本政府考慮使用該公司的抗流感藥物Avigan治療新冠肺炎。
(時報資訊)
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