大陸民航局網站今天（25日）公布消息，民航局24日召開新冠肺炎疫情防控工作領導小組擴大會議。民航局黨組書記、局長馮正霖強調，當前湖北等疫情嚴重地區還是要以防擴散為主，除應急運輸外，暫不恢復航線運輸。

馮正霖表示，當前，新冠肺炎疫情形勢依然嚴峻複雜，防控正處在最吃勁的關鍵階段。把各項工作抓實抓細抓落地，將統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署落實在民航工作的各個方面。

一是要繼續發揚和保持戰鬥精神，不鬆勁、不麻痹、不懈怠。在非常時期，民航更要牢牢守住安全底線。要堅持「四保」，繼續按照「防忙中出亂、防閒來麻痹、防慌中出錯」的要求做好各項安全運行工作，確保安全運行平穩可控。

同時，隨著企業的陸續復工復產，民航要採取包機等針對性措施，統籌運力做好重點群體運輸。要充分發揮航空運輸和通用航空兩翼齊飛優勢，繼續將防控物資和人員運輸作為「最優先級」進行保障，開通「綠色通道」，簡化審批手續，確保往湖北的生活和醫療用品、醫護救援人員運輸順暢，並做好醫護人員撤離等運輸任務的充分準備。

二是要牢牢把握工作主動權，始終堅持風險可控，把風險降到最低。要按照「認真、科學、冷靜」的原則，重點關注民航疫情防控工作中突出的四種風險。要關注復工復產疫情傳播風險。針對企業復工復產、學生返校等，要進一步細化防控工作措施，絕不讓機場和飛機客艙成為病毒傳播渠道。

看到航空公司困難，對執行重大運輸任務的航班給予資金支持；用好用足減稅降費等現有政策，進一步研究降低政府管理的涉企收費標準，加大行業降費力度。要關注國際「疫情回流」風險。協助航空公司申請保留境外航權時刻，督促有關國家按照國際公約和雙邊協定依法保障大陸航班正常執行，盡可能確保大陸與各國間航班通達；密切關注國際疫情發展變化，防控「疫情回流」風險。

三是要加強對疫情形勢變化的研判，適時調整有關防控政策和運輸政策。當前湖北等疫情嚴重地區還是要以防擴散為主，除應急運輸外，暫不恢復航線運輸；其它地區陸續復工復產，逐步恢復正常客運，為其提供航空運輸支持。要密切監測行業經濟運行狀況，針對可能出現的運輸需求激增等情況，未雨綢繆，有效應對。對於重點地區，要以防輸入為主，壓實航空公司責任；堅持分類指導、精細施策，統籌做好疫情防控和運輸保障工作。

(中時 )