台中市一名傳播妹小雅（化名），之前指控遭曾姓男客下藥性侵敗訴上訴二審，台中高院法官認為，小雅目睹曾男到超商買保險套，再清醒報路讓對方騎車載她回租屋處，明顯與常理不符，因此駁回上訴。

據「三立」報導，檢警調查，小雅2016年與曾男約在苗栗市一家KTV碰面，喝下被下藥啤酒後，曾男騎車載到她的租屋處，趁她意識不清性侵。

傳播妹控遭男客撿屍，卻要求對方「戴套再上」，上訴二審被法官駁回。(示意圖/shutterstock)

曾男庭訊時辯稱，2人先在包廂內談妥3千元性交易價碼，再騎車到小雅的住處，對方不但清醒報路，還堅持要他「戴了再上」，他就到超商買保險套，完事後還拿3千元給小雅，但對方卻改口要6千，表明沒錢就要告他。

台中高分院認為，如果小雅被下藥迷昏，曾男如何騎車到她的住處？又如何拿鑰匙及磁扣開門上樓？另外，法官勘驗雙方臉書對話紀錄後發現，曾男質疑對方請人帶話要求30萬元，小雅未否認，還要曾男自己想辦法，否則法院見，由於小雅供詞疑點重重，難認定曾男犯行，因此判曾男無罪，仍可上訴三審。

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(中時電子報)