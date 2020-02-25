吳宗憲在節目上嚴肅指正李堉睿「不能為了想紅做違法的事」。(中天綜合台提供)

中天綜合台《小明星大跟班》26日晚間10點將播出主題「他們都很做自己，你贊同嗎？」，邀請到李興文、李堉睿父子以及薔薔、彫舞、林寬、可可、趙正平等人，與主持人吳宗憲、吳姍儒（Sandy）一起討論，其中李堉睿在爆發爭議事件後，首次跟爸爸一起上節目，坦言「真的沒想到會造成那麼大的風波」，被吳宗憲當場嚴肅糾正，「你不能覺得『只要能紅，沒什麼不可以』，這樣不行啊！」

談起夜闖家具店事件，李堉睿透露其實就是模仿國外youtuber，「我是在網路上看到，國外很多人上傳24小時去家具店（的影片），然後有上百萬人看，我想說去試一下。」至於大選前公布街頭民調，他說：「因為平常在新聞上看都只看到民調結果，我就想說假裝自己是特派記者，上街頭做個實驗，沒想到又犯法。」

對於李堉睿鬧出多起違法事件，吳宗憲也語重心長以「在馬路上開車」神比喻，「馬路這麼寬，你開在中間，你自己覺得很舒服，那你試試看啊！等下拖拉庫（大貨車）會開過來喔！這是大家約定俗成的道理，要往右邊靠，那你偏偏要走左邊，ok的，那就搬去日本，你人在哪裡，就要做哪裡的事。」吳宗憲並主動表明可以幫忙李興文父子和家具店溝通，被女兒Sandy當場虧，「要不要先顧好弟弟？」

李興文為兒子操心不少，透露過年期間跑至寺廟短期出家兩周，除了為疫情祈福，「也替家裡出了事情做點回饋。」對於兒子的官司，李興文說：「一切還是以告訴人為優先，那如果兒子能用身體力行去償還這個賠償，是最好的，但這個是我們的想法啦。」而談起兒子，則希望他「不要把犯錯當習慣，有錯還是要改」。

(中時 )