新冠肺炎未降溫，但高雄鳳山昨晚有場千人宴，引發議論，有媒體甚至報導「不甩高市府」，萬一罷韓團體若有500人以上活動申請，將如何處置？高市新聞局長鄭照新今（25）日回應，戶外活動加上是民間主辦，不會強力禁止，「我們都不會有針對性」，但會勸導正確防疫措施。

高市府日前公告，所轄機關因應新冠肺炎疫情，若超過500人以上暫停辦理室內大型活動。不過，有媒體報導指出，鳳山共同市場昨晚辦攤商聚餐活動，席開逾百桌，超過千人一同用餐，引發民眾質疑不顧防疫。

鄭照新今天指出，基本上高市府防疫規範有兩個大原則，第1個要是室內，第2個是公辦活動，所以屬於戶外又是民間主辦的活動，會去勸導採取正確防疫措施，但不會用強力禁止方式。

鄭照新認為，有報導指稱「不甩市府規定」，這個是不正確的說法，因為市府並沒有明令禁止戶外活動，而勸導採取正確的防疫措施。

至於罷韓團體若超過500人申請活動，該如何處置？鄭照新重申，針對所謂大型的聚會活動，無論是室外還是室內，無論是有規範還是沒規範，無論是強制還是勸導，「我們都不會有針對性，我們都是通例、通則、通盤式的依照活動」，一切依照規模建議，而不是以性質來看審視標準。

(中時 )