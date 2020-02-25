因新冠肺炎疫情所造成太陽能電池／模組材料短缺，國內最大太陽能電池／模組廠聯合再生(3576)倡議引進東南亞生產的模組或電池！此引發太陽能業界的反彈聲浪，業者指出，其實大部分在台灣深耕沒有在海外設廠的製造商都持反對意見。多數台灣電池模組製造商認為，不能藉由新冠肺炎疫情來要求開放自東南亞進口電池或模組 (包括半完成品)，因為這樣，經濟部先前執行的VPC認證形同無效。如果廠商不能照顧台灣員工而至海外設廠，這樣VPC的意義就會被抹滅，政府也無須培育在台認真生產的廠商。廣大的EPC或業主比較認同的是：政府應該將準備到期的躉售費率往後遞延一季以上才是上策。

聯合再生今天表示，新冠肺炎的確是造成太陽能電池和模組材料吃緊，但隨著大陸的復工和物流恢復，目前已經陸續拿到料源，但這屬於動態性質。物料包括玻璃、鋁框和矽晶圓等。如果政策能開放東南亞生產的電池和模組進口，是可以即時解決電廠建置的材料缺口。目前聯合再生在泰國生產的單晶模組產能約500MW/年。

對於聯合再生在此時倡議從東南亞進口電池和模組，台廠業者很感冒，認為短缺的物料如玻璃、鋁框和矽晶圓大致都來自中國大陸，那麼開放東南亞電池和模組進口的意義何在？而且是否有違反當初政府設置VPC認證的原意。

VPC認證為經濟部標準檢驗局為審核太陽能廠商之模組品質，選出最優質台灣太陽光電產品，針對太陽光電系統結晶矽、薄膜模組實施自願性產品之驗證。

台廠業者指出，太陽能電池／模組材料短缺，應該要針對問題來解決，而不是殺雞取卵，弄個新的問題出來，如果因為躉購費率沒有VPC加乘，台灣EPC業者也沒動力再去投資，除非東南亞進口的產品也能取得VPC認證。

業者也質疑，如果東南亞進口的太陽能產品也能取得VPC認證，那VPC認證就等同虛設。一場疫情也毀掉鼓勵MIT(台灣製造）的初心！據了解，會受影響的台廠包括：中美晶(5483)、元晶(6443)、茂迪(6244)和友達(2409)等。

(時報資訊)