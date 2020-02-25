隨著中鋼(2002)上周開出4月盤價止跌開漲，中鋼集團中鴻(2014)今日開出3月盤價也續漲；其中，內銷熱冷軋鋼品均漲每公噸300元，為連續第三個月調升，外銷則是開平高盤，價格持平至每公噸漲10美元，外銷為連續第四個月以高盤開出。

國際鋼價於去年11月開始出現一波急漲潮，中鴻開月盤制可貼進市場行情，中鴻本季報價逐月調漲；繼1月調漲熱軋、冷軋及鍍鋅產品，每公噸調漲600～800元後，2月內外銷盤價持續全面調漲，包括熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅內銷價，每公噸調漲400～700元，其中主力熱軋產品每公噸漲600元；外銷價格則依不同產品和地區，每公噸漲20～30美元。

雖目前國際鋼價受到新冠肺炎疫情致漲勢停滯，大陸寶鋼以及越南河靜鋼鐵最新報價均以平盤開出，仍看出撐盤作用。

中鋼今年首度啟動月盤制度，甫於上周五開出4月和笫二季內銷盤價，全面調漲7大項鋼品價格，平均每公噸漲300～600元、平均漲幅1.9%。

中鋼4月盤價止跌翻揚，讓中鴻3月盤價持續穩健，再度開漲盤，目前報價與市場行情大致相當。

(時報資訊)