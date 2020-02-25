覺得 Netflix 平台上的作品太多了，不知從何選起？Netflix 今(25)日宣布在全球推出全新的 10 大熱門排行功能，除了整體的 10 大熱門排行，當點選「節目」或「電影」時，也將可看到個別的 10 大熱門作品，幫助使用者了解當前的熱門選擇。

Netflix 指出，全新的 Top 10 熱門影片擁有完整的獨特設計，可讓用戶一覽所屬國家的其他人在觀賞什麼影片。排行每 24 小時更新一次，排行顯示的位置每天可能不一樣，取決於 10 大熱門節目及電影當天與使用者的相關性。不論在 Netflix 何處看到排行上的節目或電影，它們都將有特別的「10 大熱門」圖標。 這麼一來，不論是在瀏覽類別或個人片單，或是在搜尋特定的節目或電影，都可輕易了解當天的群眾首選。

Netflix 指出，他們持續找尋提升 Netflix 體驗的方式，過去六個多月以來，不斷於墨西哥及英國測試 10 大熱門排行。這兩個國家的會員都認為這些排行很實用，因此他們決定將此功能推展至更多國家。Netflix 也發現，觀眾在看到一部很精采的電影或影集時，很常會跟家人朋友分享，推薦他們也去看。因此希望 10 大熱門排行將有助於創造更多這種同樂的時刻，同時也幫助用戶更簡單快速地找到想看的影片。

(中時電子報)