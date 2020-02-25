醫勞盟怒火，痛斥鄭文燦做了錯誤示範，醫護拚救人、首長帶跳水。(翻攝自臉書)

醫勞盟怒火，痛斥鄭文燦做了錯誤示範，醫護拚救人、首長帶跳水。(翻攝自臉書)

鄭文燦23日在臉書貼文介紹龍德宮8天7夜的遶境活動。(翻攝自臉書)

天地教會在韓國造成新冠肺炎大規模群聚傳播，為避免群聚感染，台灣也出現取消遶境聲浪，但桃園市長鄭文燦在臉書張貼龍德宮8天7夜遶境活動，引爆醫勞盟怒火，痛斥鄭做了錯誤示範，醫護拚救人、首長帶跳水。鄭文燦從善如流，取消鹿港接駕行，但仍強調大型群眾活動都依中央防疫指揮中心規範執行。

年度大甲媽遶境盛事卻碰上新冠肺炎肆虐，醫勞盟大聲疾呼，呼籲媽祖托夢給顏董和蘇院長，強調大型聚會有害防疫，台灣只剩300床負壓隔離病房，諷刺：「就算20萬位醫院醫療人員停止出國，也真的罩不住30萬位信眾遶境以及300萬家人的風險！」呼籲疫區旅行報備、責任自付，大型集會要停、風險減災。

桃園龍德宮四媽祖南巡謁祖遶境活動，22日搶先大甲媽起跑，吸引逾萬信眾參加，鄭文燦也到場，23日還在臉書貼文介紹龍德宮8天7夜的遶境活動，祝福大家順利進行，祈禱台灣度過肺炎疫情。此舉引爆醫勞盟怒火，痛批：「地方首長，卻做了一個非常不好的示範！」

醫勞盟在臉書直言，醫療人員拚命救人，為何首長和宮廟主委要帶信眾拼命跳水，鄭文燦就算再貼「桃園聯防醫療網」一文補救也沒用，再度強調負壓隔離病房全國只剩300床，應該避免大型集會減災。

桃園市政府新聞處長詹賀舜對此解釋，龍德宮進香活動已經舉辦15年，2月22日起駕當天鄭文燦和其他公職都是受邀參加，原訂鄭文燦26日要到鹿港天后宮，參加桃園龍德宮南巡進香的接駕活動，也從善如流，宣布正式取消。

桃園市政府仍撇清，強調大型群眾活動是否舉辦，都依照中央防疫指揮中心的防疫規範執行，以降低群聚感染的風險，減輕醫護人員壓力。

(中時 )