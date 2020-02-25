台灣人口老化步調不斷加快，家庭結構變化大，根據國發會統計，台灣將於2026年邁入超高齡社會，家戶結構也逐步轉變為夫婦兩人或夫婦加上小孩為主的小家庭型態；一旦發生住院醫療之情形，多由家人擔任照顧者角色，經常面臨照顧專業不足、不知如何照顧的窘境，顯示在家戶結構轉變為小家庭型態後，未來短期照護需求將增加。

有鑑於家戶結構轉變所衍生的短照需求將增，南山人壽於2月22日首度推出以短期照顧保障為主的商品，包括「南山人壽骨得康護短期照護終身保險」及「南山人壽優樂康護短期照顧終身健康保險」，提供繳費10年或20年的選擇，滿足客戶不同的財務規劃。

這兩項新商品的保障至保險年齡屆滿99歲，提供民眾在既有的終身醫療保障上增添所缺乏的短期照顧保障，無論在住院期間或出院療養，都能安心休養、無後顧之憂。

南山這次設計的短期照顧保障，包含按實際住院天數為基礎所給付的住院看護保險金，以及出院短期照護保險金，以填補住院期間聘請看護以及居家療養聘請短期照顧的支出；另外，考量術後出院需購置傷口護理用品，設計術後出院短期照顧加值保險金，以填補護理用品購置，或聘請護理專業照顧人力的支出。

另外，「南山人壽骨得康護短期照護終身保險」為提供更完整的保障內容，更直接植入意外骨折短期照顧加值保險金設計，並設計身故保險金與祝壽保險金，滿足精打細算一族的需求。

至於保費部分，以30歲男性投保日額新台幣1000元、繳費20年期為例，投保南山人壽骨得康護短期照護終身保險年繳保費為2萬4000元；投保南山人壽優樂康護短期照顧終身健康保險，因不含壽險以及意外骨折給付，其年繳保費可降至1萬2400元。

如何區隔短期照顧商品與長期照顧商品呢？南山人壽表示，短期照顧商品是以接受住院醫療為給付條件，會排除30天等待期間內所發生的住院醫療；而長期照顧商品以符合長期照顧狀態為給付條件，且必須持續維持長期照顧狀態，超過90天免責期始符合給付條件。

(中時 )