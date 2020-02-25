新冠肺炎擴散全球，俄羅斯針對亞洲面孔嚴格盤查，日前有2名台灣旅客在莫斯科街頭遭警察盤檢後要求居家隔離，另有2名台灣旅客因為戴口罩被視為病人，被送到醫院強制隔離。外交部發言人歐江安今天表示，駐處持續和俄方交涉中，同時提醒國人注意赴俄旅遊相關情勢。

2名台灣遊客在網路上PO文表示，17日自韓國仁川機場轉機入境俄羅斯，前天下午在莫斯科地鐵站被警察攔下盤查護照跟入境卡，並當場檢疫測量體溫、血壓、喉嚨，強迫戴上口罩，再被送醫院去檢查鼻子跟喉嚨，最後才搭救護車一路護送到旅館房間內。

PO文者指出，檢疫後完全沒有任何症狀，但仍被通知要在旅館14天隔離。據說莫斯科防疫升級，只要是亞洲臉孔，抵達俄羅斯未超過14天的人，通通有機會被逮去隔離！

歐江安表示，另外兩起案例，其一是2名台灣旅客入關時戴著口罩被視為病人，被送到醫院強制隔離；其二是國人在俄羅斯街頭被認為是中國人，遭到肢體暴力和語言暴力對待 。

歐江安說，前述案例的國人透過緊急聯絡電話聯繫駐處，我方持續俄方交涉中，也持續和國人保持聯繫。歐江安提醒國人，應特別留意俄羅斯近期情勢變化，注意自身安全。

莫北協駐台代表處18日曾表示，根據莫斯科市衛生局消息，所有來自中國、香港、澳門及台灣（包括轉機）的旅客不論國籍皆須通過醫療檢測，包含檢查是否有發燒或是新冠狀病毒的初步症狀。若偵測出其中一種症狀，旅客將會被送往特殊醫療中心做後續診斷，並將在14天內根據居住處配合居家檢疫，同時受醫療監測。倘若有需要，24小時皆可安排翻譯進行視訊。

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(中時 )