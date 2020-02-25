新冠肺炎造成全球恐慌，鄰近大陸的日本目前已陷入重災區，因此反對大陸人士進入日本本土的言論甚囂塵上，本刊早在1月26日獨家報導，日本京都知名景點清水寺外街道出現「不要來感染中国」的反對陸客抗議傳單，而根據日本朝日新聞今（25）日的報導，這名涉嫌非法張貼傳單的是京都58歲內山哲志，他已經被京都府警日前依法逮捕，罪名是違反《京都市屋外廣告物條例》。

朝日新聞今天報導指出，由於在未經核准的情況下，將寫有「不要來感染中國！」的中文傳單貼在電線桿上，京都府警已於21日對外宣布，依涉嫌違反《京都市屋外廣告物條例》，逮捕了居住在京都市東山區、身為旭化成基礎材料事業本部MMA事業部課長的58歲嫌犯內山哲志。

傳單最下方是用手寫的「不要來感染中国」。(圖/讀者提供）

朝日新聞表示，嫌犯內山涉嫌於20日晚間10點15分左右，在東山區祇園的路上，未經市長核准便將1張寫有中文的傳單貼在電線桿上，而嫌犯辯稱：「新型冠狀病毒正在中國蔓延。不希望已感染的中國人來日本的這份心情難以壓抑。」

本刊在1月26日，即接獲前往日本京都的台灣觀光客爆料，他們全家於大年初一當天在京都知名景點清水寺旅遊時，在寺外的主要街道上，赫然看見一張抗議中國大陸遊客的標語，上面寫著「 overtourists are terrorists 」、「noisy foreigners go out 」及「大聲說的中國人不來」等3行電腦列印的中英文，最下方又有1行明顯是手寫後補上去的中文「不要來感染中国」。

日本京都清水寺是有名的觀光景點，但陸客已被當地居民拒絕於門外。(圖/讀者提供）

這張被台灣遊客發現的標語，不論是中文或英文，儘管在文句用語上並不通暢，卻能讓人感受到書寫者心中的不滿，而根據朝日新聞的描述，使用同樣的文句「不要來感染中國」，應該就是同一人所為，也就是遭到日本警方逮捕的內山哲志先生。

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(中時電子報)