新冠肺炎造成全球恐慌,鄰近大陸的日本目前已陷入重災區,因此反對大陸人士進入日本本土的言論甚囂塵上,本刊早在1月26日獨家報導,日本京都知名景點清水寺外街道出現「不要來感染中国」的反對陸客抗議傳單,而根據日本朝日新聞今(25)日的報導,這名涉嫌非法張貼傳單的是京都58歲內山哲志,他已經被京都府警日前依法逮捕,罪名是違反《京都市屋外廣告物條例》。

朝日新聞今天報導指出,由於在未經核准的情況下,將寫有「不要來感染中國!」的中文傳單貼在電線桿上,京都府警已於21日對外宣布,依涉嫌違反《京都市屋外廣告物條例》,逮捕了居住在京都市東山區、身為旭化成基礎材料事業本部MMA事業部課長的58歲嫌犯內山哲志。

傳單最下方是用手寫的「不要來感染中国」。(圖/讀者提供)

朝日新聞表示,嫌犯內山涉嫌於20日晚間10點15分左右,在東山區祇園的路上,未經市長核准便將1張寫有中文的傳單貼在電線桿上,而嫌犯辯稱:「新型冠狀病毒正在中國蔓延。不希望已感染的中國人來日本的這份心情難以壓抑。」

本刊在1月26日,即接獲前往日本京都的台灣觀光客爆料,他們全家於大年初一當天在京都知名景點清水寺旅遊時,在寺外的主要街道上,赫然看見一張抗議中國大陸遊客的標語,上面寫著「 overtourists are terrorists 」、「noisy foreigners go out 」及「大聲說的中國人不來」等3行電腦列印的中英文,最下方又有1行明顯是手寫後補上去的中文「不要來感染中国」。

日本京都清水寺是有名的觀光景點,但陸客已被當地居民拒絕於門外。(圖/讀者提供)

這張被台灣遊客發現的標語,不論是中文或英文,儘管在文句用語上並不通暢,卻能讓人感受到書寫者心中的不滿,而根據朝日新聞的描述,使用同樣的文句「不要來感染中國」,應該就是同一人所為,也就是遭到日本警方逮捕的內山哲志先生。

