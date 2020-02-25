華為消費者業務24日晚間發表全新升級的全場景智慧生活戰略，以及多款5G全場景智慧終端旗艦新品，包括全新升級版5G折疊手機HUAWEI Mate Xs、5G旗艦平板HUAWEI MatePad Pro 5G、搭載Wi-Fi 6+技術的HUAWEI WiFi AX3路由器及HUAWEI 5G CPE Pro 2、全新升級版旗艦筆記型電腦HUAWEI MateBook家族以及基於華為終端雲服務（Huawei Mobile Services，HMS）生態打造的HUAWEI AppGallery。

「華為消費者業務將長期致力於全場景智慧生活戰略，通過在晶片、5G通信、移動AI、作業系統、攝像與音訊為代表的端側核心技術上持續發力，構建長期競爭力，攜全球合作夥伴，為全球消費者創造美好的全場景智慧生活體驗。」 華為消費者業務CEO余承東表示，「1+8+N的全場景硬體生態加上全場景服務生態，不僅樹立了全新的用戶隱私和安全性標準，還將為用戶帶來了優質、智慧的全新體驗。」

2019年，華為消費者業務整體業績表現強勁，多款終端產品在全球市場的份額增長迅速。其中，華為智慧手機發貨量超過2.4億台，市場份額穩居全球第二，PC業務和無線音訊業務增速雙雙超過200%，穿戴業務增長超過170%。截至2020年1月，華為5G手機出貨量超過1000萬台。

HUAWEI Mate Xs 創新折疊體驗再升級

2019年華為發佈第一款折疊屏手機HUAWEI Mate X，實現了智慧手機創新的空前飛躍。2020年，華為推出了全新升級的折疊屏手機HUAWEI Mate Xs，體驗更勝以往，是華為迄今為止打造的最先進、最創新的智慧手機。

全球首款Wi-Fi 6+無線路由 成就HUAWEI WiFi AX3非凡速度

在華為全場景智慧生活戰略中，Wi-Fi路由器、CPE和通信模組承擔著重要的連接中心的角色，在華為的1+8+N全場景硬體生態中，它們是連接層的核心，為人、家、車等場景中的各種終端提供高速、極簡、極智、安全的連接體驗。

華為是Wi-Fi 6標準的主要貢獻者。來自華為公司的技術專家擔任了5個 Wi-Fi國際標準工作組主席等職位。同時，華為已提交240個Wi-Fi 6(802.11ax)新提案，占所有提案數的15%，全球排名第二。

基於端到端自研晶片協同加速，華為對下一代的Wi-Fi 6進一步革新，推出了Wi-Fi 6+，可實現兩大技術提升：華為Wi-Fi 6+設備之間支援5GHz和2.4GHz雙頻併發傳輸和華為獨家的動態窄頻寬技術，從而大幅提升Wi-Fi速度和信號的覆蓋範圍。

華為隨之帶來了Gigahome 650和Kirin W650兩款Wi-Fi 6+晶片，它們分別應用于路由和手機之中。全新發佈的HUAWEI WiFi AX3系列搭載Gigahome 650晶片，支援Wi-Fi 6+，雙頻併發速度高達3000Mbps，與支持Wi-Fi 6+的華為手機配合，可以提供超越普通Wi-Fi 6的連線速度和信號品質。

HUAWEI 5G CPE Pro 2同樣支援下一代的Wi-Fi 6+的能力，它體積與上一代相比減少30%，支持高達11個5G頻段和華為獨家的超級上行技術，提升上行能力並大幅降低延時。

全球最高屏占比5G平板 HUAWEI MatePad Pro 5G重構創造力

HUAWEI MatePad系列是華為全場景硬體生態的重要部分，HUAWEI MatePad Pro 5G可以與手機、智慧穿戴設備等形成多屏聯動、協同互補，為用戶提供無縫融合體驗。

HUAWEI MatePad Pro 5G是全球最高屏占比的平板，採用10.8英寸、達到DCI-P3電影級色域的高清屏，搭配超窄邊框，其屏占比高達90%。在它輕薄的機身中，搭載了Kirin 990 5G SoC晶片，帶來出眾的5G聯接體驗，實現性能與能效全面提升。

HUAWEI MatePad Pro 5G搭載EMUI 10，應用華為分享技術（Huawei Share），帶來多屏協同體驗，可以讓手機和平板進行跨設備連接, 跨設備進行圖片、檔和文本的傳輸，也能讓手機借用平板的鍵盤、螢幕、揚聲器等外設，在平板上自由操作手機，進行多屏交互，智慧分屏可充分利用大屏空間，提高用戶的辦公效率。

HUAWEI MateBook X Pro。(華為提供／黃慧雯台北傳真)

升級版HUAWEI MateBook X Pro是華為發佈的一款體驗出眾的創造力工具。它採用全面屏設計，屏占比高達91%，搭載第10代Intel Core處理器，新增全新翡冷翠配色。全新HUAWEI MateBook D系列承襲HUAWEI MateBook的工藝、創新科技和美學基因，成為年輕群體的智慧伴侶。

(中時電子報)