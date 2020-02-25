由於韓國旅遊疫情提升，中央流行疫情指揮中心24日宣布，外籍旅客25日起自韓國入境者，必須居家檢疫14日；本國籍旅客自韓國入境者，須自主健康管理14日，27日後自韓返台者更須居家檢疫14日，不少在韓國的國人，紛紛更改機票提前返台。
在首爾工作的許先生說，原本打算26日回台，不過眼看疫情不斷擴大，擔心之餘就乾脆提前回來；不過許先生也說，雖然媒體報導韓國疫情迅速蔓延，但在首爾民眾似乎並不恐慌，出門都有戴口罩。
前往韓國旅遊的林小姐表示，原本打算開開心心地玩，不過當得知27日後回台就要居家檢疫14日，讓她當場興致全消，所幸認賠「不玩了」，馬上改票趕在「大限」前回家。
中央流行疫情指揮中心表示，韓國連日來確診病例大幅增加，主要是教會及醫院出現群聚感染，已進入社區傳播階段，因此將韓國旅遊疫情建議至第三級，並呼籲民眾非必要盡量不要前往該國。
(中時 )
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