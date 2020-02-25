鄭文燦PO文高調宣傳地方宮廟遶境，引發醫勞盟怒批。（圖片翻攝鄭文燦FB）

傳統農曆三月瘋媽祖，今年碰上新冠肺炎疫情延燒，大型媽祖遶境活動是否該停，社會正反意不一。不過，桃園市長鄭文燦一則媽祖遶境PO文，引來醫療人員不滿。醫勞盟粉專指出，醫療人員拚命救人，為何要帶信眾拚命跳水？!網友更大傻眼，地方首長帶頭「逆時中」。

鄭文燦23日在臉書上貼文提到，8天7夜龍德宮四媽祖南巡謁祖遶境活動昨晚正式起跑，今年邁入第15年，活動規模一年比一年盛大，是北台灣重要宗教盛事。將行經5大縣市、7座宮廟為民祈福，遶境路線約448公里。

鄭文燦祈求桃園龍德宮8天7夜的遶境活動一路平安、感應萬千，台灣平安度過這次肺炎疫情，加快經濟復甦腳步，並祝福龍德宮今年建廟圓滿成功、四媽祖安座順利。

醫勞盟看到這則貼文痛批，「燦哥，您是地方首長，卻做了一個非常不好的示範，就算再貼桃園聯防醫療網一文也沒用。」還指出，「醫療人員拚命救人，為何首長和宮廟主委要帶信眾拚命跳水？!」

對此網友紛紛留言，「民進黨自己地方首長逆時中」、「沒想到真正強大的扯後腿不是檯面上的，而是這種默默的一招。」、「政客都這樣 別人怎麼做都罪該萬死，自己一樣做就勤政親民。」、「威尼斯的嘉年華都取消了呀」、「設想不周全，我們不想成為第二個韓國」、「應該要暫停，媽祖也會同意的好嗎」、「韓國教訓還學不夠嗎？造成群聚感染是誰要負責」、「傻眼⋯⋯」。

(中時電子報)