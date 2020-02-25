開學防疫大挑戰！ 光華高工洗手再入校 13:152020/02/25 中時 林欣儀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市光華高工要求學生進入學校必須先洗手，從自身做好防疫工作。(光華高工提供／林欣儀台中傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應校園防疫，台中市光華高工特別採購紅外線測溫儀，在門口協助量測體溫。(光華高工提供／林欣儀台中傳真) 高中職以下各級學校25日開學，校園防疫進入大挑戰，為幫助學生做好自我保護，台中市光華高工除採購紅外線測溫儀協助學生量測體溫，並要求進入校園內必須先洗手，上午入校情況良好。 光華高工的學生一早抵達學校後，先井然有序的洗手，之後通過特別採購、架設在校門口的紅外線測溫儀，進入教室再將在家中量測的健康管理單交給導師。校方指出，放學前會再次量測體溫、建立完整記錄，尤其，在經歷過20年前的SARS後，已建立進入校園洗手的習慣，盼完善防疫疾病。 (中時 ) #高工 #校園 #學生 #光華高工 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 防老師中鏢 宜蘭提醒中央因應 04:102020/02/23 地方新聞 東成醬油送各5000份豬腳麵線與茶葉蛋給奇美醫護與志工 13:582020/02/24 生活 嬤連3天買酒精 他見排隊陣容傻眼 14:592020/02/24 日常 樂天市場防疫專區 業績成長突破5倍 15:292020/02/24 財經 防疫果斷應變 廣東公衛警報調降 04:092020/02/25 焦點新聞 飛利浦 祭出居家防疫三對策 04:102020/02/25 產業特刊 疫情升溫 一級開設刻不容緩 04:102020/02/25 生活新聞 潘保證台商子女 附讀會考沒問題 04:102020/02/25 生活新聞 模擬開學 各校如臨大敵 04:102020/02/25 生活新聞 新北防疫物資 公私校差很大 04:102020/02/25 地方新聞 生活熱門新聞 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 劉真恐用非常重症手段 醫：最長多活十年 - 生活 直播》家庭群聚再擴大！新增1例確診個案 為80歲老翁孫子 - 生活 台中確診增4例 原來是2武漢女驗陽性台中就醫 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。