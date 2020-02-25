因應校園防疫，台中市光華高工特別採購紅外線測溫儀，在門口協助量測體溫。(光華高工提供／林欣儀台中傳真)

高中職以下各級學校25日開學，校園防疫進入大挑戰，為幫助學生做好自我保護，台中市光華高工除採購紅外線測溫儀協助學生量測體溫，並要求進入校園內必須先洗手，上午入校情況良好。

光華高工的學生一早抵達學校後，先井然有序的洗手，之後通過特別採購、架設在校門口的紅外線測溫儀，進入教室再將在家中量測的健康管理單交給導師。校方指出，放學前會再次量測體溫、建立完整記錄，尤其，在經歷過20年前的SARS後，已建立進入校園洗手的習慣，盼完善防疫疾病。

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