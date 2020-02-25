行政院會日前通過《國土計畫法》部分條文修正草案，增訂若因國家建設需求，經行政院核定國家重大建設計畫，得變更國土計畫引發爭議，行政院政務委員張景森昨在臉書重申，《國土計畫法》不修不行，否則將是個災難。對此，民進黨立委林淑芬今在臉書痛批張景森，有權又免受立院監督的大政委很爽吧！「先把國家重大建設談清楚，再來告訴我憑什麼為它開後門」

張景森昨在臉書指出，現行《國土計畫法》叫地方政府5年內、中央政府10年內重大建設也不准辦理國土計劃檢討變更。如此一來，未來各級政府還能因應環境變動、人民需要迅速推動國家重大建設嗎？只是讓政府和人民￼想更多方法來違法違規罷了，政府提出合理的法律修正，是避免國土計畫立法美意變成一場國土的災難，請大家支持修法。

對此，林淑芬表示，對於「縣市政府」需於全國國土計畫實施後2年提出縣市國土計畫，若地方政府準備不及，要延期，沒意見，但總不能無限延期，內政部研擬結果只是希望延1年，結果到張政委手上版本變成沒明訂期限的空白授權法條，沒有公布縣市國土計畫就無法執行法律，這樣不是架空國土計畫法，什麼才是架空？

針對張景森稱，《國土計畫法》逼得人民被迫變成罪犯，因為台灣最多最大的犯法案件就是「違反土地使用規定」，林淑芬質疑，延長線市政府提出縣市國土計畫，難道就不會有人違反「違反土地使用規定」。

此外，國家重大建設不受中央10年、地方5年的國土計畫檢討變更規定，這跟人民使用土地有甚麼關係，政府自己要圈地，要開發，不用把人民拿出擋箭牌，因為這些重大建設之下，受害的往往是在地人民與破碎受汙染的環境，憑什麼可以不用走這套制度。

林淑芬痛批，一個連定義都沒有的重大建設，為什麼可以耍特權超車走捷徑，卻又不告訴大家車上到底載的是什麼，有權又免受立院監督的大政委很爽吧。

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(中時 )