祥碩(5269)、文曄(3036)上週五宣布採用換股方式，雙方交叉持股，有助於祥碩打通向來占比偏低的大陸市場，但市場聲音似乎認為22%的溢價率似乎偏高，相較於較大聯大(3702)先前公開收購價溢價率約4%，高出許多，故今祥碩續重挫，跌幅一度逾4%，股價最低達745元，相較上周四重訊前一日收盤價903元，自重新交易後兩個交易日，跌幅已經達約17.5%。

祥碩、文曄上週五重訊宣布雙方將以換股方式結盟，祥碩盼借重文曄大陸深耕多年的基礎，拓展更多商機，而這次的合作案，將稀釋大聯大持股從目前29.9%降到23.26%左右，也因如此，外界也將祥碩比喻為文曄的「白騎士」，如今祥碩技昨日鎖住跌停後，今日股價持續重挫，光是兩天跌幅就達17.5%，顯示市場對該筆合作案是存在疑慮的。

外資也認為，雙方打出文曄將有助祥碩在大陸的布局，但其實雙方早就已是業務合作關係，所以是否需要再透過此次換股，意義不大。

文曄、祥碩董事會於上週五分別通過，將以股份交換方式進行合作，換股比例為每1股祥碩普通股換發19股文曄普通股，預計股份交換完成後，祥碩將持有文曄約22.39%股權，文曄將持有約13.04%祥碩股權。

(時報資訊)