因應肺炎疫情，台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）呼籲國內各行各業宜利用防疫期間積極加速數位轉型，也期盼總統蔡英文盡快針對網路暨電子商務新經濟型態制定國家級戰略，改善政府管理破碎化、開放多元籌資管道，並整合跨部會力量，面對新科技的挑戰與新時代的巨變。

針對新冠肺炎對網路及電商產業的影響，TiEA針對會員公司調查指出，無影響占比13％，有影響占比52％，影響巨大占比35％。TiEA會員中的電商業者，訂單數皆持續飆高，反映於已上市櫃業者的股價，包括富邦媒(8454)及網家(8044)為代表。

TiEA會員中的網路服務廠商，智冠(5478)1月營收月增23.68％、年增16.13％，創下十三個月來新高；玉山金(2884)旗下玉山銀行1月包括Pi拍錢包信用卡等總體刷卡金額高達新台幣418億元，較去年同期大幅提升22％，代表民眾減少的是「外出需求」而不是「消費需求」；台灣大哥大(3045)在電商、遊戲、影音等業務皆受惠於宅經濟，但若疫情加劇，恐影響需與民眾面對面接觸的門市工作。

TiEA調查指出，會員普遍認為在經過這次疫情之後，政府、企業與民眾將會進一步認知到網路暨電子商務產業的重要性。除零售整體交易額由實體轉向網路趨勢更為明顯外，資訊傳遞的管道也已經無法離開網路。

目前各界都高聲提出建言，例如防疫貸款、延期還款、降低利息、稅賦減免、甚至凍漲電費與基本工資等，政府也立刻提出紓困和振興措施來因應，但TiEA理事長陳建弘認為，這些固然是短期救急辦法，卻並非長遠解決方案，將應變疫情的預算用來鼓勵業者積極投入體質轉型計畫，發展基於數字、虛實融合與無人化的生產、經營與服務方式，才是根本之道。陳建弘希望政府盡快將網路暨電子商務產業定位為國家級關鍵戰略產業，指定網路電商新經濟的政府單一窗口，並開放多元籌資管道作為產業壯大的助力。

(時報資訊)