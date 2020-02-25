華為消費者業務24日晚間發表全新升級的全場景智慧生活戰略，以及多款5G全場景智慧終端旗艦新品，包括全新升級版5G折疊手機HUAWEI Mate Xs、5G旗艦平板HUAWEI MatePad Pro 5G、搭載Wi-Fi 6+技術的HUAWEI WiFi AX3路由器及HUAWEI 5G CPE Pro 2、全新升級版旗艦筆記型電腦HUAWEI MateBook家族以及基於華為終端雲服務（Huawei Mobile Services，HMS）生態打造的HUAWEI AppGallery。

華為方面指出，華為終端服務生態是華為全場景智慧生活戰略另一個重要組成部分。

華為消費者業務CEO余承東表示：「我們致力於將華為終端的芯-端-雲等全場景能力透過華為終端雲服務開放給全球開發者，打造一個全場景能力開放、全球化智慧分發、全生命週期運營管理、全方位激勵支援的華為終端服務生態。」

當前，華為消費者業務已經全面上線了HMS Core 4.0，將能力開放給開發者和合作夥伴，三方的應用可以直接調用華為手機HiAI，分散式或影像等華為強大的端側技術能力，賦能其開發的應用獨具創新使用體驗，給消費者更優質的體驗。比如，歐洲最知名的影像列印公司之一CEWE，通過使用華為的Huawei Share，簡化了設備之間的發現配對過程，只需要「碰一碰」就可以實現華為設備與印表機的快速無線連接，為用戶帶來便捷自然的智慧列印體驗。

HUAWEI AppGallery自2011年對全球發佈後，目前已經成為全球前三的應用市場。除了提供高品質的應用，華為應用市場還為消費者帶來創新的快應用功能，提供面向5G時代的下一代智慧應用體驗。快應用是一種基於行業標準開發的全新形態免安裝應用，它無需安裝，即點即開，使用過程交互流暢，介面美觀，佔用手機記憶體空間極小。目前，HUAWEI AppGallery已上架超過1700個快應用。

在用戶隱私及安全方面，HUAWEI AppGallery嚴格篩選全球及各地流行的品質應用，不斷豐富用戶的應用下載需求。為了保障用戶下載、使用應用的安全，HUAWEI AppGallery通過開發者實名認證、獨家四重檢測、下載安裝保障和運行防護機制構築應用從開發到下載使用的全流程安全保障體系。

面對未來，余承東表示，「接下來，華為將繼續發力生態建設，希望為消費者提供一個安全、可靠的應用生態，讓消費者有更多選擇，並攜手合作夥伴推動和繁榮HUAWEI AppGallery的發展。」

目前，華為正在努力與全球頂級、主流的應用開發公司洽談合作，積極開發，華為也歡迎全球開發者加入生態建設，將自己的應用上架到HUAWEI AppGallery，一同為全球消費者帶來更好的智慧應用體驗。

(中時電子報)