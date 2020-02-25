開學日來臨，各校防疫戰戰兢兢，25日高雄市長韓國瑜特地在開學日當天到有裝設紅外線體溫感測儀的左營區新上國小迎接學生上學，並與學生們一起學習正確的洗手步驟，還送給孩子「防疫墊板」當作開學禮，韓也呼籲各學務必依照防疫標準作業程序，做到「0破口」。

校園防疫大戰正式開跑，韓國瑜一早就站在新上國小門口陪學生上學，孩童陸續經過紅外線體溫感測儀，老師也緊盯螢幕注意有沒有出現紅點，體溫正常給予有色標籤貼紙，37.5度以上則是用額溫槍再次篩檢，並要求學生戴口罩以策安全，就是要將校園防疫做到滴水不漏，所幸開學第一天沒有學生發燒。

韓國瑜表示，各級學校務必照防疫標準程序，注意每個細節，做到「0破口」，才能確保學生有一個健康安全的環境。同時韓也與教育局長吳榕峯一起坐在教室後面聽老師講解的洗手步驟，並與小朋友共同至洗手台實地演練，小朋友相當認真，韓也認真的落實「內外夾弓大力腕」七大洗手撇步，最後還致贈新上國小每名學生防疫墊板，呼籲學生學習墊板上的防疫撇步。

吳榕峯則表示，教育局目前秉持快速、精準、確實三大原則，妥善分配物資，並確保各級學校物資充足，同時補習班、安親班等課後輔導體系，市府也會召集業者做防疫物資的發放，確保學生在各個學習的場域都可以安心健康。此外，校方部分已由校長帶領老師，在開學前將校園落葉清理乾淨並徹底消毒每個角落，為防疫盡全心。

新上國小除了在每一個入口設置體溫監測站，另設有兩個階段來控管學生身體狀況，第二階段是由家長與導師組成的「班級防護團」讓孩童在班上量體溫，並配戴「我健康你安心」手環作為識別，可免於校門口的排隊檢測，增快上學效率。第三階段則是逐漸由班級接手檢測，健康中心和學務處隨時檢驗班級學生身體狀況，利用多方面夾攻，落實防疫準則。

(中時 )