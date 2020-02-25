伊林娛樂17歲的學生名模王郁婷，日前赴倫敦時裝周為品牌JENN LEE 2020秋冬新品走秀，為了在舞台上完美呈現，出發前兩周她除自我管理體態，也密集加強台步訓練，伸展台上東方少女展現不凡氣勢。由於新冠肺炎疫情全世界都受到波及，王郁婷慶幸自己非常幸運，順利完成倫敦時裝周的走秀任務，也已平安返台。

王郁婷曾在2019年勇奪國際超模亞軍，但第一次到倫敦登上國際時尚大秀還是很緊張，因此行前做足準備，每天做仰臥起坐，睡前抬腿、練習貼壁，出國前兩周密集訓練台步，同時飲食管理戒炸物及澱粉。但上場前一刻她仍擔心會出糗，「雖然我穿平底鞋出場，但滿腦子都是會不會跌倒？會不會拐到腳？我一直在後台自己嚇自己，如果真的跌倒就太糗了！」不過音樂一下、跨出後台，她瞬間信心大漲、氣勢爆棚，自己都嚇了一跳。

王郁婷走秀。(JENN LEE Studio提供)

身高177公分的王郁婷，有著一張清新的東方臉孔，時裝周上，以流利英文與各地模特兒交流，分享彼此的走秀經驗。趁著這次到倫敦，她也到附近景點觀光，包括大英博物館、現代美術館，還去逛市集，秀後大啖美食，吃了許多炸魚薯條。王郁婷期待將來可以到倫敦藝術大學就讀，這趟也到理想中的學校參觀，她開心說，距離夢想又更進一步了。

(中時 )