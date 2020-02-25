今（25）日上午10點，台中市16個空品監測站所偵測出的空氣品質指標（AQI），除了豐原、太平、后里為普通等級外，其餘不是橘色提醒等級（對敏感族群不健康），就是紅色警示等級（對所有族群不健康），環保局人員表示因台灣西半部因位處背風側，導致風速偏弱、擴散條件差，所以一連3天的空氣品質都不佳。

今天上午，台中市的空氣品質指標呈現一片橘紅色，在16個空氣品質監測站中，特別是大肚、龍井、清水3站達紅色警示等級，其中龍井站更高達163，此外其餘監測站多為橘色提醒等級，環保局認為預計要在27日東北風增強後，讓擴散情況變強後，空氣品質可望改善。

台中市政府環保局指出，今日氣象條件持續為偏東風至東南風，西半部地區包括竹苗至高屏空品區均為橘色提醒等級，部分時段甚會達紅色（對所有族群不健康）等級，市府已啟動應變措施，並提醒民眾隨時注意空品狀況，儘量減少清晨或晚間至戶外做跑步、打球等劇烈活動。

根據環保署預測2月21日起到26日，西半部地區風速微弱氣流停滯，污染物容易累積，所以西半部空氣品質多為紅色警示及橘色提醒等級，只要東北季風一到，就可以化解這個尷尬狀況。

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(中時電子報)