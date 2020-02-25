2020年第一季度已過大半，2019年底從中國武漢開始的新冠狀病毒疫情對全球經濟的衝擊範圍與力度日益明顯；除與中國經貿關係密切的國家之外，全球市場也開始感受到影響。BBC報導，新冠肺炎疫情所帶來的全球需求下滑，作為全球第二大經濟體和全球供應鏈中的重要一環中國的「斷鏈」，對全球經濟的負面影響開始在六大「重災區」顯現：旅遊娛樂業、全球運輸業、奢侈品行業、製造產業鏈、銀行和保險業、能源和大宗商品。

一、旅遊娛樂業

旅遊行業數據分析公司Forward Keys的最新研究報告顯示，由疫情引發的旅遊業下行趨勢已經產生全球影響。報告稱，即使不包括中國和香港的數字，亞太地區其他國家和地區今年第二季度國際旅遊預訂數量也同比下降10.5％；其中東北亞各國的外出旅遊預訂同比降幅高達17.1％，近二成。

第二季中國境內的國際旅行預訂同比降幅達57.5％，而由國際前往中國的預訂數字也同比下降55.9％。 除中國之外，受衝擊最嚴重的是韓國、日本、西歐和北美旅遊市場國家。

疫情重創餐飲、娛樂等諸多相關工業中，就連目前屬於恢復期的中國影視工業也難以倖免。日前，百家中國影視後期企業聯合發佈了「產業自救、共同『戰疫』」的倡議書。倡議書表示將匯聚資源和力量，採取一系列措施推動復工促產。

全球旅行受困和中國娛樂工業停擺也嚴重影響了國際影視娛樂工業。好萊塢索尼製片公司日前就在一份人事部門發給內部員工的電子郵件中，要求大家多動腦筋，多利用現代科技克服無法旅行，無法開會，以及如何想辦法解決比如無法使用在日本的攝影棚和製作室困難等等。

二、全球運輸業

來自路透社的最新數據顯示，新冠肺炎疫情已導致全球逾40家航空公司部分或全部取消了往返於中國大陸的航班，其中包括英航、美聯航、澳航、法航等全球最大的一些航空公司。

在大型國際航空公司中，總部位於香港的國泰航空受到的打擊最大，取消了90％飛往中國大陸的航班，並已要求旗下2.7萬名員工休無薪假，以幫助其維持運營。英航則預計，僅僅2月份一個月，直接損失乘客2.4萬人次。

中國的國內航空運輸業也受到巨大衝擊。據來自旅遊數據和分析公司Cirium的數據，僅自1月23日武漢機場關閉3周內，中國國內航班就有超過8.5萬航班被取消。

另據勞埃德船舶日報（Lloyds List）報導，即使有多數海運公司減少船運次數，全球海洋貨運空船率在1月月初同比上升3.2％的基礎上，一月底同比再度上升3.4％，亞洲和歐洲之間的平均運費下擺約12％。

三、奢侈品行業

在過去十多年中，中國消費者已成為全球主要名牌服裝和手提包的最大買家。國際投資銀行傑弗瑞（Jefferies）統計稱，截止到2019年年底，中國買家已構成全球年度價值3050億美元奢侈品市場的40％；此外，這一行業每年80％的增長也都來自中國。

2月中旬的倫敦時裝週期間，就出現中國記者和買家大部缺席的罕見景象。與此同時，世界四大時裝周的其他三地，紐約、米蘭和巴黎也出現由於沒有中國買家而可能取消部分走秀的訊息。

業內人士指出，由於中國在國際時裝、奢侈品和高端產品消費市場佔據舉足輕重地位，中國買家的「消失」對奢侈品行業是個巨大打擊。由於購物者數量驟降80％，僅英國奢侈品品牌巴寶莉一家公司，已經關閉了在中國64家門店中的三分之一。

四、製造產業鏈

從美國的蘋果手機（Apple iPhone）到日本的本田汽車（Honda），從西方超市的聖誕禮物供應商到網路小商品電商，全球約500萬家公司擁有中國供應商。數據公司Dun ＆ Bradstreet的統計顯示，疫情引發的中國復工難，對全球供應鏈的負面影響十分明顯。

美國蘋果公司的第一季度財政報告警告，將無法完成季度收入指標，並可能發生新產品延期交貨現象。英國最大的工業機械公司JCB表示，因為疫情已關閉四分之一在中國的供應商。

對於全球汽車工業來說，疫情的影響也是不言而喻的。武漢是中國汽車製造業的主要中心之一。法國的雷諾和標緻、德國的大眾和寶馬，以及英國最大的汽車製造商捷豹路虎，均在武漢設有工廠。更多全球大型製造業公司也都經受著零部件和成品生產斷鏈潮的影響。

五、銀行和保險業

隨著第一季度業績報告期限臨近，疫情對那些在中國境內和周邊地區業務較集中的大型銀行的影響也變得更加明朗。摩根士丹利（MorganStanley）的分析預計，由於貸款增長迅速放緩和手續費收入減少，貸款增長「非常疲軟」。

英國的匯豐銀行（HSBC）和渣打銀行（Standard Chartered）等數家大型銀行已公布幫助陷入困境的小企業的計劃，免除信用卡支付費用，並允許只償還利息貸款。英國匯豐銀行近日剛剛宣佈大規模重組，其中包括一項全球裁員35000人的計劃。

另外，隨著全球航空公司大量被迫取消往返中國大陸的航班，旅遊保險業正在凖備理賠。專家預期，全球銀行和保險業所受的最終衝擊在第二和第三季度會更明顯地顯示出來。

六、能源和大宗商品

疫情引發的製造業停擺和經濟放緩也從很大程度上抑制了全球大宗商品市場。與工業生產密切相關的世界市場銅價近日觸及四個月以來最低點。

儘管有OPEC與輸出國組織不斷放出將減產的風聲，國際原油價格自年初以來仍然下跌了約13％。

在疫情繼續，經濟放緩和各行業遇困的一片哀嚎中，也並非全無亮點。全球碳排放量今年一季度有顯著下降。據總部在英國的氣候變化研究《碳排放報告》（carbonbrief.org）統計，僅中國今年第一季碳排放量就同比減少了25％，比去年同期少排放了1億噸。

另外，私人飛機租賃業務也由於大眾民航業務的相對萎縮而一枝獨秀。

總部在新加坡的MyJet Asia告訴BBC，一月份的業務額比前一月激增80％至90％。公司首席執行官Logan Ravishkansar表示，很多需要返回北京、上海和香港的人士，由於民航停飛，因此選擇私人飛機租賃業務。

(中時 )