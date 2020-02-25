韓國新冠肺炎疫情大爆發

韓國新冠肺炎疫情迅速蔓延，至今已有近900人確診，8人喪生。韓國執政黨，政府和青瓦台25日開會決定，將疫情重災區大邱和慶北劃為特別管控區，採取超強「封鎖措施」，以力阻疫情蔓延。

據韓聯社報導，韓國航空業界25日傳出，在各國因新冠肺炎疫情，對韓國採取入境管制措施的情況下，韓國航空公司紛紛停飛相關國家和地區的國際航線。

香港從25日起，禁止14天內去過韓國的外國人入境，而台灣也要求來自韓國的入境者接受14天的醫學觀察。

在這情況下，大韓航空決定暫時停飛仁川－香港，還有仁川－臺北的航線，分別直至2月28日和27日。而韓亞航空也將從2月26日到3月28日，暫停直飛仁川－高雄，和仁川－台中（3月16日至28日）的航線，目前還在考慮停飛香港航線。

另一方面，蒙古決定全面停飛往返韓國的所有國際航線，因此大韓航空，韓亞航空與釜山航空決定，將仁川至烏蘭巴托航線暫停一周，而大韓航空還停飛每週直飛4次的仁川－特拉維夫航線。

報導說，隨著愈來愈多國家和地區對韓國實施入境管制，預料會有更多航線被取消。據韓國外交部消息，至今禁止來自韓國人員入境的國家和地區共7個，包括以色列、巴林、約旦、吉里巴斯、薩摩亞，美屬薩摩亞與香港。而澳門、新加坡、泰國、密克羅尼西亞、英國、哈薩克、土庫曼斯坦、阿曼，卡達和烏干達等10國和地區則加強了對從韓國入境人員的檢疫力度。

(中時電子報)