僑育國小落實防疫工作，學生測量體溫、手部酒精消毒才能進入校園。（僑育國小提供／何冠嫻苗栗傳真）

僑育國小搶訂口罩套，送給全校師生。（何冠嫻攝）

擔心家長購買兒童口罩不易，苗栗市僑育國小趕在開學前搶訂「口罩套」延續口罩使用期限，準備280個口罩套25日發放給全校師生，並教導學童正確洗手步驟，嚴格把關體溫監測、環境清潔消毒，做好校園防疫工作，讓家長安心，學童快樂學習。

開學首日，僑育國小在正門、北門、南門設置檢測站，行政人員替學童量體溫、酒精消毒、戴口罩等防疫措施。僑育國小校長李雯琪表示，學童配有口罩到學校備用，是最好的自我保護方法，擔心家長忙於上班，購買口罩會造成困擾，在開學前訂購全校師生1人1個、共280個黑色口罩套，延長口罩的使用期限。

班導師教導學童使用酒精的正確方式。（何冠嫻攝）

電腦教室的鍵盤包覆保鮮膜，學生使用完更換。（僑育國小提供／何冠嫻苗栗傳真）

校方要求學童在每節上課前洗手。（僑育國小提供／何冠嫻苗栗傳真）

25日學校將口罩套發放給學生，並獲家長響應，要趕工再加贈校方280個口罩套，讓學童有2個可以替換使用。李雯琪說明，口罩套與口罩僅為備用與自我保護方式，為加強把關學生健康安全，每天每節上課前要求學童洗手、進行1天3次體溫測量、酒精消毒手部2次，並在開學首日撥放正確洗手與配戴口罩影片，讓學童落實並養成個人衛生習慣。

此外，僑育國小擔心電腦教室的鍵盤成病菌溫床，特別用保鮮膜包裝，在學生使用過後更換，並在每天放學後進行教室消毒，尤其針對門把、桌椅，加強以漂白水消毒。李雯琪指出，疫情延續但學習不能間斷，全校共同守護孩子健康成長，盼能讓家長安心上班、學童放心就讀。

僑育國小嚴格防疫，再贈兒童口罩套延長使用期限。

(中時 )