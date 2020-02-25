「國標女王」劉真近日因心臟出問題入院搶救中，劉真母親專心照顧愛女，還一度傳出她向友人透露劉真已甦醒。而劉真與媽媽母女情深，過去劉真受訪承認給人溫柔形象的她，「家人其實看不到」，有次媽媽沒問她就擅自把她衣服送人，讓劉真罕見氣得大罵：「妳是耳朵長繭嗎？」

昨(24日)吳宗憲被問到劉真病情，直認知道事情真實情況，「但有些東西可講，有些東西不可講。」昨天上午他有打給辛龍，但對方沒接，目前能做的只有替劉真禱告，也鬆口院方已替劉真取下葉克膜，等待裝人工心臟。

而劉真病危，家人內心的煎熬可想而知，這幾天也有不少媒體分享劉真與家人雙親的互動情形，去年劉真上《一袋女王》，坦言在外說話溫柔嬌氣，但其實偶爾也會對家人態度差，她分享有次在舞蹈教室忙教學，請弟弟幫忙買晚飯，回來後發現食物已經涼了，讓她忍不住罵弟弟有沒有帶腦袋，主持人曾國城虧：「妳的溫柔是不是只有我們看得見，家人其實看不到？」劉真則不好意思點頭。

劉真也說，自己私下常好幾次警告媽媽不要動她的衣服、包包，母親以為某件洋裝劉真不想穿了，就私自拿去送給劉真表妹，劉真氣到罕見痛罵媽媽耳朵長繭，劉母則委屈回不是故意，「誰知道哪些東西要留哪些不要留」，上了節目回顧這段往事後，劉真坦言開始認真反省自己，發現自己平時對家人和外人態度真的差很多。

(中時電子報)