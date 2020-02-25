Sony於24日發表了全新三款Xperia智慧手機，集結專業科技創造終極娛樂體驗！Xperia 1 II為首款支援第5代行動通訊（以下簡稱5G）的三鏡頭智慧手機更首度搭載了蔡司鏡頭（ZEISS），帶來更高階的專業攝錄功能以及全方位娛樂體驗！同時發表中階智慧手機「Xperia 10 II」，不僅搭載21:9的OLED螢幕以及三鏡頭相機，更具備IP65/68防水功能，帶來更親民的購機選擇。Sony更進一步揭載開發中旗艦新機『Xperia PRO』，可同時支援Sub-6與mmWave的5G雙模智慧手機，更特別規劃專業影像製作搭配的嶄新解決方案。

Xperia 1 II首款5G旗艦手機

Sony首部具備5G高速傳輸功能(Sub-6)的最新Xperia旗艦機─Xperia 1 II正式亮相。結合多項Sony科技，讓用戶輕鬆創作並享受內容，在Xperia與5G技術的搭配之下，可以高速傳輸/瀏覽大量內容、4K高畫質影像等，將使行動體驗突破新的層級

Xperia 1 II搭載全新三鏡頭相機，結合領先業界的Sony Alpha技術與ZEISS光學專業，以及特別為 Xperia 打造3D iToF影像感測元件。是世界首款具備高達20 fps高速連拍的的自動對焦智慧手機，搭配每秒60次自動對焦暨自動曝光追蹤計算，並提供人眼及動物眼「即時眼部追蹤對焦」EyeAF功能，在低光源環境下依然能帶來絕佳的成像表現，精準對焦捕捉不想錯過的每一個關鍵時刻。Xperia 1 II所擁有的快速對焦，在低光源環境下依然能帶來絕佳的成像表現，主要歸功於四大技術的相輔相成，包含雙光電二極體感測器 (Dual Photo Diode sensor)、自動對焦範圍佔感光元件的70%、特別打造3D iToF感測器元件，以及最新 1/1.7” Exmor RS™ 大尺寸感光元件

Xperia 1 II最新 Photography Pro 功能（technology from Alpha）擁有與Alpha相機近似的使用介面，更提供手動設定ISO和快門速度等功能，帶來更隨心所欲的拍攝體驗。Cinematography Pro（powered by CineAlta）可選擇數種格率拍攝，並進一步提供更多手動調整選項，包含觸控自動對焦、白平衡調整等，加上Sony獨特的智慧風聲過濾技術，提供用戶更完整、專業的影像創作空間。

Xperia 1 II搭載6.5吋 21:9 CinemaWide 4K HDR OLED螢幕，搭配導演模式Creator mode（powered by CineAlta），呈現前所未見的精準色彩。與Sony Pictures Entertainment合作調校的Dolby Atmos杜比全景聲音效，於觀看影音時創造更好的立體環繞音效體驗。憑藉Sony在音效硬體技術及音樂娛樂的專業，透過與Sony Music Entertainment 合作，調校出音樂人期望的理想高音質，搭配立體聲喇叭，加入最新360 Reality Audio實境音效，DSEE Ultimate數位音質還原技術，帶來逼近真實、媲美原音重現的聆賞體驗。

21:9寬螢幕手遊體驗搭配PlayStation 4的 DUALSHOCK 4遊戲手把，讓行動遊玩體驗更歡樂，「遊戲增強器」新增全新功能，支援Competition Set專注模式，提供遊戲應用程式置頂設定，創造極致手遊體驗。新世代5G高速傳輸結合高通Snapdragon 865 處理器，搭載大容量4000mAh電池及無線充電功能，創造最佳速率和效能，帶來前所未見的遊戲、攝影、多工處理、高速連線等優異表現。

Xperia 10 II 再進化，防水更親民 21：9寬螢幕打造終極娛樂體驗。(Sony提供／黃慧雯台北傳真)

Xperia 10 II防水更親民 21:9 OLED寬螢幕打造娛樂體驗

Sony Mobile旗下智慧手機再添生力軍Xperia 10 II，加入Sony前代旗艦機三鏡頭相機配置，搭配21:9 OLED視覺體驗，更具備IP65/68防水功能，是親民新選擇。

Xperia 10 II全新三鏡頭相機，擁有與 Xperia 1 相同的16mm超廣角鏡頭、26mm標準鏡頭、52mm望遠鏡頭配置，搭載強大的色彩處理和全新夜景模式，更帶來21:9比例相片拍攝以及4K 高畫質動態錄影功能，輕鬆拍出亮眼照片，。

Xperia 10 II搭載6吋 21:9 比例 OLED寬螢幕，承襲自BRAVIA電視的TRILUMINOS display for mobile原色顯示技術，高品質的 OLED 螢幕內建影片影像最佳化技術，色彩呈現真實細膩、純淨鮮明，創造寬廣視野與絕美畫質的視覺雙享受！21：9螢幕亦使手遊體驗再升級，令人驚豔的遊戲視野體驗，玩家必備的致勝工具。

151g超輕量設計，外型更美型輕盈並擁有絕佳手感；採用康寧第六代大猩猩玻璃鏡面，並具備IP65/IP68防水防塵標準，完整保護Xperia 10 II。滿載Sony音效科技，帶來Hi-Res高解析音樂及無線高解析音樂技術，透過3.5mm耳機孔或以無線聆聽，都能享受媲美原音重現的純正絕色音質。採用高通 Snapdragon 665 處理器，提供可靠效能及快速連結，內建3,600mAh高容量電池讓手機續航力更持久，使用者能盡情觀影、玩Game，享受所有喜愛的應用程式！

Xperia PRO為5G雙模智慧手機，可同時支援Sub-6與mmWave。(Sony提供／黃慧雯台北傳真)

提前揭曉開發中Xperia PRO毫米波mmWave對應5G手機

Sony Mobile針對影像製作等專業需求，獨家以Xperia 1 II 為架構，開發同時支援Sub-6與mmWave的5G雙模智慧手機，提前發表「Xperia PRO」，可實現高品質的影片、照片拍攝與製作。

Sony採用特別開發的四向天線技術和低電容率材料，在通訊穩定度要求更高的的5G毫米波段上，提高360度全方向通訊接收傳送的效能。Xperia PRO亦搭載了特有通訊分析功能，可將通訊連接方向和通訊數據接收、傳送速度顯示於畫面中，即時了解訊號傳輸狀況，輔助專業影像的傳送與製作。Xperia PRO具備獨家規劃的散熱構造，保持通訊狀態的最佳化，能準確提供長時間的高畫質影像傳輸。

Xperia PRO提供HDMI(micro HDMI (Type D))連接，可使用Xperia PRO作為數位單眼相機和專業用攝影機（Camcorder）等的監看螢幕，並可藉由5G通訊將拍攝中的影像數據上傳至伺服器或雲端，透過Xperia PRO可實現從拍攝、影像確認到數據高速傳送等多樣功能一機完成！

Xperia 1 II 首款5G手機，共有黑、灰、紫三種手機顏色選擇，台灣預計將於2020年春末，配合台灣電信業者推出5G 服務時於台灣市場推出。Xperia 10 II共有黑色、白色、薄荷綠及深藍等四色，預計將於2020年春季於台灣市場推出。

(中時電子報)