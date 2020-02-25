中央流行疫情指揮中心召開記者會。(林周義攝)

台灣新冠肺炎COVID-19確診人數今天再新增1例，為國內累積第31例，為案27北部80歲老翁的小孫子，(也是案28的兒子)，曾於2月11日及19日至醫院探視80歲老翁，無疑似症狀，2月23日進行接觸者採檢，今日確診後已收治醫院隔離觀察。

案27家庭群聚案家族關係圖。(圖/中央流行疫情指揮中心)

指揮中心指出，針對本起家庭群聚，截至目前已掌握接觸者580人，共採檢144人，其中4人陽性確診(案28至31)、122人陰性，其餘檢驗中。

(中時電子報)