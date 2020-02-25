直播》家庭群聚再擴大！新增1例確診個案 為80歲老翁孫子 13:202020/02/25 中時電子報 中時、 林周義 、 鄭郁蓁 、中時電子報、 莊楚雯 、 尉遲佩玉 、 何立雯 、 徐秀娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 【現場直播】中央流行疫情指揮中心針對新冠肺炎疫情例行記者會。(中時電子報YT) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心召開記者會。(林周義攝) 台灣新冠肺炎COVID-19確診人數今天再新增1例，為國內累積第31例，為案27北部80歲老翁的小孫子，(也是案28的兒子)，曾於2月11日及19日至醫院探視80歲老翁，無疑似症狀，2月23日進行接觸者採檢，今日確診後已收治醫院隔離觀察。 案27家庭群聚案家族關係圖。(圖/中央流行疫情指揮中心) 指揮中心指出，針對本起家庭群聚，截至目前已掌握接觸者580人，共採檢144人，其中4人陽性確診(案28至31)、122人陰性，其餘檢驗中。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時電子報) #說明 #13 #30 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #記者會 也許您會感興趣 推薦閱讀 院內感染風險解除 北部婦人134名接觸者均陰性 10:332020/02/22 生活 國內新增2確診案例 80歲父及50多歲子均無出國史 13:512020/02/23 生活 黨籍案卡關 傅崐萁今開記者會 01:582020/02/24 政治要聞 防疫特輯》大同空調開春有禮 好禮鼠不完 10:562020/02/24 生活 恢復黨籍隨緣 傅崐萁：一個男人的承諾 11:012020/02/24 政治 台灣新增2確診 為北部老父親的老婆、小兒子 15:262020/02/24 生活 「性別議題跨黨派新春茶會 攜手前進台灣更好」記者會 18:392020/02/24 政治 兩會延遲召開 人大常委會：開會時間另行決定 18:382020/02/24 兩岸 東北季風周三增強 氣象局曝228連假天氣變化 22:022020/02/24 生活 宜雄絢耀．恰恰好 2／28舉行公開記者會 04:102020/02/25 產業特刊 生活熱門新聞 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 劉真恐用非常重症手段 醫：最長多活十年 - 生活 直播》家庭群聚再擴大！新增1例確診個案 為80歲老翁孫子 - 生活 台中確診增4例 原來是2武漢女驗陽性台中就醫 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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