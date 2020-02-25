全球自行車龍頭廠-巨大（9921），25日股價表現如同搭雲霄飛車，一早開盤跳水、一度重挫至164元，創下近1年來新低價！不料，10點過後，股價由黑翻紅、一路開高震盪，接近尾盤時，股價最高上漲到172.50元、振幅高達5％！

巨大目前股價漲幅維持在1.8％至2％之間，成交量已突破1,100張。

巨大表示，位於中國大陸的5個廠區，目前已經全數復工。

巨大集團積極布局歐洲市場，昆山4個廠區中，除有一個廠區已獲歐盟同意、可免除自大陸銷歐自行車的反傾銷稅外；深耕歐洲市場30多年的巨大，不僅在荷蘭設立歐洲總部與生產線，也於2018年在荷蘭建物流中心，更在同年打造匈牙利新廠，預計2020年6月投產。

巨大表示，看準匈牙利擁有優良地理位置及完善的運輸網路，加上短鏈供應市場，旗下自行車品牌「捷安特（Giant）」可藉此將產品銷售到東歐及歐洲內陸。

巨大1月合併營收47.48億元，年減1.57％。法人表示，巨大大陸廠因為復工遞延，2月恐有返工率與產能利用率降低、出貨延宕等問題待解決，因此保守看待2月營收表現。

(工商 )