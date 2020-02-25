老媽其實比你想像中有錢。台灣人壽25日公布，其大數據分析後，發現領到金鼠年滿期金的要保人，有65％是40歲以上女性，且平均年齡58歲，且主要集中在全台六都，代表台灣許多熟女都愛用保單理財，且手中不時有一筆豐厚的滿期金。

台灣人愛用保單理財，過去有利變年金、6年期儲蓄險、利變壽險，從1年到10年出場都有，一般壽險公司指滿期金，多半是之前販售的6到20年期儲蓄險，期滿壽險公司就給付一筆滿期金。

台壽分析今年金鼠年其支付滿期金的要保人，有65％都是40歲以上的女性，同時95％都是新台幣保單，顯見當時投保都是為了一段時間後，領取現金。

但早年投保的高預定利率保單，在低利率時代已不復見，台壽指出，今年1月1日後台灣壽險保單的責任準備金利率再度調降，7月將要實施提高死亡保障占保單價值門檻，以同樣的保費估算，未來保障比重拉高後，保戶可以得到更多壽險保障，但儲蓄財成份就會下降。因此如何做出好的保險理財規劃，就成了一大考驗。

也就是說，今年拿到滿期金的富婆們要再次投保理財，可能要考慮是繼續累積退休金，還是要將資產傳承給下一代。

台壽提醒保戶必須注意「贈與稅」的問題。不同於遺產稅，贈與稅是法律身分上存活的一方贈與財物給另一方。若保單受益人為子女或配偶，等於是從父母或另一半手上接過「滿期金」及「生存金」，當領取滿期金與生存金的受益人與要保人不同人時，將被視同贈與行為，需計入要保人當年度贈與額度，若受益人一年領取的保險金超過贈與免稅額220萬元，就會被課徵贈與稅。

所以若要利用保單轉讓財產，達到節稅目的，千萬要注意贈與金額不超過贈與免稅額。

(工商 )