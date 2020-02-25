台65線快速道路是新北交通重要動脈，日前卻因承包商白天進行洩水孔清洗作業，導致連續2日嚴重塞車，往土城南下一出口車流大回堵，新北市長侯友宜今日在道安會報中要求公路總局檢討，承包商若下次再犯則予以重罰，避免類似情形再次發生。

13日上午11時許，台65線快速道路發生大塞車，7K到12K+350路段嚴重壅塞，往土城南下一出口的車流也一路回堵，新北市交控中心從監視器發現此狀況，相關單位也著手調查。

交通局調查後發現是公路總局承包商在白天時清洗洩水孔，交控中心要求公路總局立刻停工，但承包商卻於14日上午9時許再度作業，當時正值上班時間，再度影響台65線車流秩序。

侯友宜則表示，公路總局大辣辣容許承包商在大白天施工，造成塞車更引發民怨，要求公路總局在下次道安會報時提出檢討報告，公路總局則回應，台65線固定會有移動性施工，但部分路段施工較久，會再檢討改進。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)