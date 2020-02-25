新冠肺炎疫情持續延燒，國內已經出現30例確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前宣佈限制醫護人員出國，以維持第一線醫護人力與醫療能量。我國因為推動國際醫療衛生合作，醫護人員常駐、短期派遣邦交國及友好國家，未來若國內醫療能量告急，將視情況做出調整。

外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中今天表示，新冠肺炎疫情發生到目前為止，各國提出因應措施，「眼前問題要先處理好，如果需要更多醫療能量留在國內，會做出調整。」他強調，短期急迫列為優先，但是增進國際醫療合作的長遠工作方向不會變也不會停止。

國經司統計，去年我國有16家醫院在17個國家推動醫衛合作計畫，總計派駐國外16名常駐醫護人員、短期派遣335人次醫護人員，在地完成78318次臨床診療、845人次手術與安排228人次來台轉診。我國也於各當地協助6158人次醫護人員提升技術能力，舉辦公衛教育活動並成功吸引37723人參與，同時捐贈價值計7452250美金的醫藥器材。

蔡允中表示，我國推動國際醫療衛生合作目的不僅在善盡國際社會成員的責任，增進人類全體福祉，也藉由複製台灣公衛及醫療的成功經驗，協助邦交國及友好國家人民改善當地衛生環境，提供更好醫療服務。雖然我國參與部分國際組織受到不公平對待，但仍然持續以專業、務實及貢獻精神，為全球醫療衛生合作盡心盡力。

他指出，未來外交部將繼續在現有基礎上，積極促進我國醫療衛生合作的國際知名度，彰顯我國善盡國際社會成員責任，提升低度開發及發展中國家人民衛生水準，以宣介我國優勢醫療產業及智慧醫療解決，進而推廣我國醫療服務市場的商機。

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(中時 )