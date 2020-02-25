貨車載挖土機 卡住市民大道天橋 13:242020/02/25 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 貨車挖土機因超過限高擦撞倒落。（警方提供／陳鴻偉台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 承德、市民大道人行天樓遭貨車擦撞。（警方提供／陳鴻偉台北傳真） 北市承德路一段、市民大道口25日11時許發生自撞車禍，53歲陳姓男子駕駛貨車，載送1部挖土機行經市民大道西向道時，因挖土機超過階高，當時撞上人行天橋，所幸無人受傷，全案正由警方調查中。 警方指出，11時45分陳男駕駛貨車從市民大道東往西，但卻轟然撞上天橋底部，挖土機也隨之倒落，所幸附近的車輛均未遭到波及。 陳男初步沒有外傷，警方到場後已調閱監視器，針對貨車駕駛的違規行為開罰、究責。 (中時 ) #市民 #市民大道 #挖土機 #貨車 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 網傳竹新竹空軍有確診案例 警方循線逮5人 12:312020/02/21 社會 台76線車禍 小客車酒駕追撞害貨車翻覆燒光 16:542020/02/21 社會 貨車突翻覆 80條死鱷魚傾洩而出 20:212020/02/21 時事 網籲市民冷靜：讓韓國瑜做四年 高雄會不一樣 14:372020/02/22 政治 拒汙衊 水神含淚取消送里長 04:102020/02/23 地方新聞 北京國家大劇院取消3月演出 禁市民入內參觀 12:052020/02/23 兩岸 旅美華僑寫信尋親 左營警方完成心願 15:482020/02/24 社會 原住民敬老卡55歲就能辦 族語認證擴大全原民籍市民 23:502020/02/24 生活 女大生下大夜班趕回家 開車撞上連結車 08:112020/02/25 社會 開學防疫大作戰 學生有「罩」而來 警方出動護童 09:352020/02/25 生活 社會熱門新聞 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 保護我家人！北京台商寫信給蔡英文籲：暫關國門 - 社會 台74線重大車禍 遭遊覽車聯結車夾扁 母無生命跡象2童送醫 - 社會 快樂開學日？北市12小時內2起國中生墜樓死亡 - 社會 台74線「夾殺」車禍 母死2童救出嚎啕大哭 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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