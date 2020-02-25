承德、市民大道人行天樓遭貨車擦撞。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

北市承德路一段、市民大道口25日11時許發生自撞車禍，53歲陳姓男子駕駛貨車，載送1部挖土機行經市民大道西向道時，因挖土機超過階高，當時撞上人行天橋，所幸無人受傷，全案正由警方調查中。

警方指出，11時45分陳男駕駛貨車從市民大道東往西，但卻轟然撞上天橋底部，挖土機也隨之倒落，所幸附近的車輛均未遭到波及。

陳男初步沒有外傷，警方到場後已調閱監視器，針對貨車駕駛的違規行為開罰、究責。

(中時 )