輔大準備豐盛的早餐給港澳同學補充體力。(輔仁大學提供╱吳亮賢新北傳真)

輔大使命副校長聶達安(左一)與輔大學務長陳若琳(右一)歡迎港澳生健康出關。(輔仁大學提供╱吳亮賢新北傳真)

配合政府防疫政策，輔仁大學27位港澳學生進行14天居家檢疫後，今(25)解禁出關，每位同學皆狀況良好，港澳生對於終能自由活動，顯得非常開心，有人出關第一件事就飛奔去買珍珠奶茶，一解長期嘴饞，也有人跑去剪頭髮，嶄新地迎接新學期的到來。

拿著收拾好的行李，27位港澳學生今上午陸續走出房間，自政府宣布2月11日暫緩港澳人士入境後，這群之前就搶機票來台的港澳生，一回到輔大，校方立刻安排入住全新的宿舍，一人一室，並派教職員排班24小時給予協助。

梁同學表示，辦好手續後要立刻去買珍奶。(輔仁大學提供╱吳亮賢新北傳真)

香港的林同學花兩倍價格買機票回台。(輔仁大學提供╱吳亮賢新北傳真)

校方表示，擔心學生日用品準備不及，提供了居家關懷包，裡面有口罩、睡袋、紓壓繪本等，在這段期間，各系所的師長們也紛紛送來咖啡、水果、麵包等美食給學生享用，傳遞愛與關懷。

來自香港，就讀護理系的林同學表示，過去一張香港飛台灣的機票約4千多元，搶票來台時，機票已經漲了2倍，一張要價8千多，但他毫不猶豫立刻購買，只急著想回學校，對於住在宿舍檢疫，他則覺得很滿意，平常無聊時就用手機上網打發時間。

哲學系的梁同學一出關後，則戴著口罩、拿著行李笑著說要去喝珍珠奶茶慶祝，也有同學表示頭髮變長了，打算先去剪頭髮，但也有許多港澳生顯得很淡定，決定要回宿舍看影片或睡覺。

為了歡迎港澳同學重返校園，使命副校長聶達安、學務長陳若琳、醫學院長葉炳強今上午特別到場關心，並送上豐盛的早餐慰問，福智青年社的同學更繪製了愛心卡片表達歡迎，陳若琳表示，感謝港澳同學的配合，恭喜大家健康情況皆良好，「歡迎大家歸隊，一起迎接3月2號開學日的到來。」

(中時 )