紐約洋基閃亮亮的新王牌寇爾(Gerrit Cole)首次在熱身賽亮相，他25日登板對戰海盜，球速飆到時速97英里以上(約157公里)。總計1局無失分，附送兩張老K，沒被敲安，只有1次四壞球。

捕手桑契斯(Gary Sánchez)讚嘆寇爾的快速球，「真厲害，你以為他投得很高了，結果球進來時還是不斷升高，彷彿是有生命的一樣。格林(Chad] Green)也有很高的快速球，只是寇爾的更高。」

海盜隊貝爾(Josh Bell)對這顆逆天的快速球揮了空棒，3球就被三振。貝爾說：「寇爾看起來狀態已經滿檔，而且現在才2月，再過幾個月肯定很驚人。」在此之前的萊諾斯(Bryan Reynolds)則是被一記挖地瓜的變化球三振。

洋基還在讓寇爾適應新環境，下次先發預計也是只投1局。寇爾說：「我現在就是先搞熟隊友，跟捕手桑契斯建立良好的溝通。」球迷為了一睹寇爾，此戰的觀眾增加到9000多人，兩隊終場以3-3和局。

(中時電子報)