《金融》2年期存單得標加權平均利率為0.55％，創106年11月以來新低 13:242020/02/25 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今標售2年期定存單新台幣400億元，投標倍數3.65倍，得標加權平均利率為0.55%，該利率創同天期106年11月以來新低。 央行去年標售2年期定存單，僅有4月5月及12月的得標加權平均利率低於0.6%，其餘都維持在0.6%之上。 而去年12月開始，2年期存單出現連2次標售（今年元月沒有標售）得標加權平均利率低於0.6%，顯示市場資金仍相當寬鬆。 (時報資訊) #2年 #得標加權平均利率 #標售 #0.6% #存單 也許您會感興趣 推薦閱讀 選後房市聚焦台南 大咖投資土地標售搶手 04:102020/02/21 金融．稅務 高力標售微風四季商場 商圈潛力看俏 04:102020/02/21 投資理財 促轉會2年任期將屆 蘇貞昌首度表態：同意再延長 16:122020/02/21 政治 陸健身市場 預計2年後破9千億 04:092020/02/22 話題觀察 不認攜董娘摩鐵床戰2年 那裡傷痕成鐵證 10:172020/02/24 社會 財經熱門新聞 金價暴衝7年新高！謝金河示警暗藏巨大風險 - 財經 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 美股狂崩千點！驚揭2大恐怖兇手 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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