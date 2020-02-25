央行今標售2年期定存單新台幣400億元，投標倍數3.65倍，得標加權平均利率為0.55%，該利率創同天期106年11月以來新低。

央行去年標售2年期定存單，僅有4月5月及12月的得標加權平均利率低於0.6%，其餘都維持在0.6%之上。

而去年12月開始，2年期存單出現連2次標售（今年元月沒有標售）得標加權平均利率低於0.6%，顯示市場資金仍相當寬鬆。

(時報資訊)