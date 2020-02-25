新冠肺炎釀血荒 柯P求內科千員工上車捐血 13:322020/02/25 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲（前排左三）現身擊鼓，拜託內科園區內企業員工上車捐血，不要直接落跑，幫忙捐一點血應付血荒。（陳怡誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受新冠肺炎疫情影響，全台血庫告急，北市「第二屆內科千人捐血活動」25日舉行，台北市長柯文哲現身擊鼓，拜託內科園區內企業員工上車捐血，不要直接落跑，幫忙捐一點血應付血荒。 (中時 ) #捐血 #內科 #新冠肺炎 #肺炎 #新冠 #生活 #血荒 #員工 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞透視》新冠肺炎來勢洶洶！執著無社區傳播 鴕鳥心態作祟 04:102020/02/21 生活新聞 南韓確診暴增1人死 達社區傳播！超級毒王趴趴走1傳37 害千人隔離 04:102020/02/21 國際大事 獨／林俊傑心疼防疫醫護！巡演全延期波及台灣場 19:102020/02/21 娛樂 他因疫情被裁員 4天後…女友一封短訊哭崩！ 19:282020/02/21 娛樂 獨／潘慧如巴黎街頭現蹤 驚呆1個口罩竟要價60元 21:272020/02/21 娛樂 武漢包機卡關 帥氣藍委建議小英這樣做 09:142020/02/22 政治 新冠肺炎全球燒 澎湖縣長賴峰偉宣布：即起縣府團隊人員禁出國 15:362020/02/22 社會 獨／黃曉明自主隔離「都挺好」員工在家上班薪水照常 20:412020/02/22 娛樂 社區傳播病例暴增 我升高旅遊疫情建議！日韓列二級警示 不排除邊境管制 04:102020/02/23 生活新聞 新冠肺炎是人造病毒？台大教授：可能性很高 08:092020/02/23 生活 生活熱門新聞 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 劉真恐用非常重症手段 醫：最長多活十年 - 生活 直播》家庭群聚再擴大！新增1例確診個案 為80歲老翁孫子 - 生活 台中確診增4例 原來是2武漢女驗陽性台中就醫 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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