赴大陸考察新冠肺炎疫情的世界衛生組織專家已結束在路調查行程，考察組外方組長、世衛組織總幹事高級顧問艾爾沃德（Bruce Aylward）表示，大陸所採取的策略明顯影響了確診病例增加的速度，並已認識到武漢人民所付出貢獻，「世界欠你們一次」，當疫情過去後，希望有機會代表世界再一次感謝武漢人民。

世衛組織總幹事高級顧問艾爾沃德（Bruce Aylward）表示，大陸所採取的策略明顯影響了確診病例增加的速度，並已認識到武漢人民所付出貢獻，「世界欠你們一次」。

據路透社報導，艾爾沃德在與大陸國家衛健委官員舉行的聯合記者會上表示，儘管最近幾周觀察到了一些統計問題，但多個資料來源支援衛健委報告的新增病例數量總體下降的趨勢。國家衛健委24日報告新增409例新冠病毒確診病例，低於一天前的648例，兩周之內實現下降80%；而包括北京和上海在內的20多個省級行政區報告新增感染者數量為零，為自疫情爆發以來最佳資料。

艾爾沃德表示，雖然疫情從武漢市爆發後，大陸採取如封城等行動，特別是武漢，即使中止交通、如汽車與手機零件等產品全球生產鏈也中斷，但確實防止了數十萬病例發生，「全世界欠你們一次」，希望場疫情過去，有機會代表世界再一次感謝武漢人民，並呼籲全世界從快速反應中學到一課。

而據《環球時報》報導，艾爾沃德表示，在全球不得不為疫情做應對和準備的過程中，自己曾經像其他人一樣對於非藥物干預措施是有偏見的，但大陸的方法被事實證明是成功的，雖然全球社會尚未做好準備採用大陸的方式。

艾爾沃德進一步指出，很多人都會說現在沒有藥，現在沒有任何的疫苗，「所以我們只能拍拍手表示沒有辦法」；而大陸的做法是，既然沒藥沒疫苗，那有什麼就用什麼，能怎樣調整就怎樣調整，能怎樣適應就怎樣適應，能怎樣去拯救生命就怎樣去拯救生命。

不過華盛頓郵報北京分社社長弗菲爾（Anna Fifield）在推特上質疑，身為世界頂尖的流行病學家，為何才剛進過武漢境內醫院的艾爾沃德沒有強制隔離檢疫14天就離開大陸。對此，艾爾沃德表示向他表示，他沒有去過武漢任何「骯髒的區域」（dirty areas），而且已接受冠狀病毒核酸檢測，為了趕飛機才急著離開記者會。

I just asked Bruce Aylward, who was in Wuhan over the weekend, why he was not in quarantine. He said he didn’t go to any “dirty” areas in Wuhan and that he was tested for coronavirus this morning. He hastily left the press conference because he has a plane to catch... — Anna Fifield (@annafifield) February 24, 2020

(中時電子報)