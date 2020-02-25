赴大陸考察新冠肺炎疫情的世界衛生組織專家已結束在路調查行程，考察組外方組長、世衛組織總幹事高級顧問艾爾沃德（Bruce Aylward）表示，大陸所採取的策略明顯影響了確診病例增加的速度，並已認識到武漢人民所付出貢獻，「世界欠你們一次」，當疫情過去後，希望有機會代表世界再一次感謝武漢人民。
據路透社報導，艾爾沃德在與大陸國家衛健委官員舉行的聯合記者會上表示，儘管最近幾周觀察到了一些統計問題，但多個資料來源支援衛健委報告的新增病例數量總體下降的趨勢。國家衛健委24日報告新增409例新冠病毒確診病例，低於一天前的648例，兩周之內實現下降80%；而包括北京和上海在內的20多個省級行政區報告新增感染者數量為零，為自疫情爆發以來最佳資料。
艾爾沃德表示，雖然疫情從武漢市爆發後，大陸採取如封城等行動，特別是武漢，即使中止交通、如汽車與手機零件等產品全球生產鏈也中斷，但確實防止了數十萬病例發生，「全世界欠你們一次」，希望場疫情過去，有機會代表世界再一次感謝武漢人民，並呼籲全世界從快速反應中學到一課。
而據《環球時報》報導，艾爾沃德表示，在全球不得不為疫情做應對和準備的過程中，自己曾經像其他人一樣對於非藥物干預措施是有偏見的，但大陸的方法被事實證明是成功的，雖然全球社會尚未做好準備採用大陸的方式。
艾爾沃德進一步指出，很多人都會說現在沒有藥，現在沒有任何的疫苗，「所以我們只能拍拍手表示沒有辦法」；而大陸的做法是，既然沒藥沒疫苗，那有什麼就用什麼，能怎樣調整就怎樣調整，能怎樣適應就怎樣適應，能怎樣去拯救生命就怎樣去拯救生命。
不過華盛頓郵報北京分社社長弗菲爾（Anna Fifield）在推特上質疑，身為世界頂尖的流行病學家，為何才剛進過武漢境內醫院的艾爾沃德沒有強制隔離檢疫14天就離開大陸。對此，艾爾沃德表示向他表示，他沒有去過武漢任何「骯髒的區域」（dirty areas），而且已接受冠狀病毒核酸檢測，為了趕飛機才急著離開記者會。
(中時電子報)
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