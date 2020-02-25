地院院長周煙平（右）和縣長楊文科（左）以地院視訊設備與線縣府法制科，解說「訴訟程序視訊諮詢服務」是免費的。（羅浚濱攝）

地院院長周煙平（右）和新竹市副市長沈慧虹以法院的視訊設備，與香山區長林柏志連線，測試是否文字是否看得清楚。

新竹地方法院建置的「訴訟程序視訊諮詢服務」，與新竹縣政府。13鄉鎮市公所及新竹市3個區公所連線，25日由地院院長周煙平、新竹縣長楊文科及新竹市副市長沈慧虹共同揭牌啟用，即日起民眾有訟訴問題可透過視訊免費解答，免除舟車勞頓，也符合新冠肺炎防疫。

周煙平表示，以往民眾欲諮詢訟訴程序，須親至法院或打電話詢問，大排長龍或電話佔線情形經常發生，值此疫情嚴峻時期，以網路代替馬路，可避免人群接觸減少感染機會，更能有效解決民眾法律問題。

周煙平說，司法院為提升便民禮民效能，減少民眾往返法院奔波之苦，結合地方政府應用科技設備，讓民眾得以用視訊獲得訴訟程序諮詢服務，讓法院、 縣市政府和民眾能夠三贏。

「訴訟程序視訊諮詢服務」項目包括訴訟程序、非訟程序、書狀撰寫、費用查詢等，民眾在新竹縣政府、13鄉鎮市公所及新竹市3個區公所預約登記，在上班日上午9時至12時、下午2到5時的預約時間，由服務人員引導視訊，由法官助理做解答。

縣長楊文科肯定「訴訟程序視訊諮詢服務」是新的里程碑，可有效協助民眾解決法律問題，尤其尖石五山峰等偏鄉民眾，更能省去舟車勞頓之苦。副市長沈慧虹則表示，新竹地區手機普及率高，視訊諮詢服務應能很快上手。

周煙平、楊文科及沈慧虹當場以法院的視訊設備，與香山區公所和縣府法制科連線，香山區長林柏志則拿出文件，測試是否文字是否看得清楚。縣府員工佯裝有法律糾紛要上法院，不知如何寫訴訟狀，楊文科答覆法院會有專人解答，不必等待，而且是免費。

(中時 )