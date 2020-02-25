天地教會在韓國造成新冠肺炎大規模群聚傳播，引發討論!由於大甲媽祖遶境3月19日即將登場，究竟會如期舉行或取消，成外界關注議題。對此，作家陳芳明認為，這場遶境活動，長達九天八夜，將經過二十一鄉鎮，參加人數高達二十萬人，「在瘟疫季節裡，是非常險峻的挑戰」。他說若暫時停辦，媽祖一切都會明白。

陳芳明在臉書指出，媽祖遶境是一年一度的大事，如今又到台灣人所說「三月肖媽祖」。他提及，這是民間的盛事，他好多學生也會跟著去遶境。然而，今年似乎情況非常不一樣，在新冠肺炎侵襲台灣時，是否還要繼續舉行？陳芳明直呼「頗讓人擔憂」。

陳芳明表示，這場遶境活動，長達九天八夜，將經過二十一鄉鎮，參加人數高達二十萬人，「在瘟疫季節裡，是非常險峻的挑戰」。陳芳明也表示，防疫中心已經勸導暫緩，大甲鎮瀾宮董事長顏清標卻說媽祖會保佑，「他大概忘記了，如果媽祖會保佑，為什麼他的兒子顏寬恆會落選，而且輸得很慘？」陳芳明說真正顯靈的媽祖，也會傾聽民意！互相尊敬，這才是真正的民間信仰，暫時停辦，媽祖一切都會明白。

(中時電子報)