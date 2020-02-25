受新冠肺炎疫情影響，陸生回台就學時間遙遙無期。一名政大博士陸生表示，她在疫期間並未返回大陸，並且在1月底飛抵曼谷遊玩，原本計畫旅程結束後，便飛回台灣完成課業，如今卻遭遇陸生全面暫緩入台，據她所知有20多名陸生情況相同，都因「身分問題」而滯留海外。

政大一名來自上海的博士陸生表示，今年她在台灣就學邁入第5年，但受到新冠肺炎疫情影響，讓新年並不安樂。1月20日她與台灣同學從台北直飛曼谷，原本預計1月26日從曼谷直飛台灣，兩人按時抵達曼谷機場，櫃檯Check-In等流程一切順利進行，但直到登機的前一刻，被告知因應防疫，陸生無法入境台灣。

該名陸生說，當時她與曼谷機場還有華航工作人員解釋，她從11月4日便未入境大陸，此次行程也是台北到曼谷的直飛行程，但仍是被拒絕登機，「除了我固有的身份之外，一切都與新冠肺炎毫無關聯。」

該名陸生提到，台生同學有情有義，當晚也放棄回台，陪她在曼谷多待1晚，現在則是她1人留在曼谷，「現在我不知道我何時才能順利返台，我牽掛著博士班的學業、進行中的個案寫作與發表；而面對來勢洶洶的疫情，我亦不敢立刻回上海。目前，我只能留守泰國，進退維谷」，如果一切都沒有進展，只好在3月返回上海。

該名陸生提到，據她了解，現在只少有20名與她情況相同的陸生，滯留海外，每天盼著能回台完成學業。這段時間，她也寫了不少信件到總統信箱，獲得的都是制式的公文回覆，甚至也主動聯繫國民兩黨立委，陳情都沒有下文，石沉大海。

她說：「或許，這一防疫政策可以添加執行細則說明，對於沒有在疫情期間入境大陸或疫區的陸生，應當放寬入境條件，或至少應為有條件下的准予入境，附加『自主醫學管理14天』的要求」，也就是陸生如果可以提出「清白的旅行史」，盼能夠回到台灣上學。

(旺報 )