新北市自閉症服務協進會潛能發展中心服務個案中，有位四歲小穎（化名）不願意說話，有需求時僅用哭鬧、尖叫或比劃手勢表達，讓父母感到相當困擾，不知道如何和孩子溝通與互動。

不過，小穎的父母發現孩子自從接受了新北市政府補助開設的語言治療課程後，已經會用簡單的詞彙表達需求，也逐漸增加許多日常生活用語的語詞，像是開口說「我要吃餅乾，謝謝」、「請幫忙，我要玩玩具」……，而且發音也愈來愈清楚。這樣的進步讓小穎的爸媽非常興奮，也愈能了解孩子的需求。

由於小穎在上了語言治療課程後，說話有了很大的進步，小穎的爸媽非常感動，也非常感謝新北市政府和協會的潛能發展中心，讓他們可以藉由語言治療課程，重拾和小穎的互動與溝通，也透過親子繪本共讀，享受到了難得的親子時光，這些都是他們在上語言治療課程前想像不到的。他們目前最大的希望是小穎的口語能力可以愈來愈好，將來可以融合到一般的幼兒園。

新北市自閉症服務協進會表示，為了幫助這些沒有口語的自閉症或發展遲緩孩子能真正表達需求，申請新北市府的創新方案補助，開設語言治療課程，希望透過語言治療師的協助，提升孩子的口語表達能力。

除了語言治療課程外，同時也進行了親子繪本共讀課程，由語言治療師示範對話式的閱讀技巧，使用不同形式的問句詢問孩子跟繪本內容有關的問題，並根據孩子的反應提供示範回答、擴展語句內容或是鼓勵孩子，藉以讓孩子從閱讀和問答經驗中學習語言。語言治療師並將此經驗教導及傳授給家長，協助家長觀察孩子的口語並適時提供孩子輔助。

新北市政府表示，親子繪本共讀不但在語言治療課程中具有創新性，而且透過親子共讀的過程，孩子在語言理解及口語表達的問題可以獲得很大的改善。例如：孩子說話會較爲流暢，而且會以整個句子代替簡單詞彙。

另外，孩子在共讀時，會嘗試去回答父母的提問，甚至表達自己的想法，可見語言組織能力已有進步。所以親子共讀不但可以影響孩子的語言學習，而且參與的父母，透過說故事的技巧及口語的表達，也會間接提升孩子的語言能力。

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(中時電子報)