印尼大雅加達地區昨晚降下豪雨，根據印尼國家災害應變總署的統計，至今天上午有87處淹水，部分地區水深達150公分，許多社區泡在水中，道路無法通行，交通混亂。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）報導，氣象氣候暨地球物理局（BMKG）統計，雅加達北部的葛馬約蘭（Kemayoran）氣象站昨晚至今晨偵測到24小時278毫米的雨量，許多地區的雨量也都高達150毫米以上，達豪雨標準。

印尼媒體報導，至當地時間上午9時（台北10時），雅加達及其近郊地區有87處淹水，雅加達東區的部分社區水深達150公分。

蘇迪爾曼車站（Sudirman）、甘比爾車站（Gambir）等交通要塞因淹水關閉；雅加達快捷公車有36條路線停駛，12條路線改道，連接雅加達與近郊城市包括唐格朗（Tangerang）等多條高速公路也受到淹水影響，交通大打結。

今年跨年夜起的連日暴雨造成大雅加達地區近年最慘洪災，超過60人死亡。現在印尼仍值雨季期間，大雅加達地區從年初至今已多次淹水。

(中央社)