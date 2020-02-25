國教署副署長許麗娟對於新竹女中的健康中心及各處室同仁努力執行防疫工作的熱誠與細心給予高度的肯定。（新竹女中提供／陳育賢新竹傳真）

25日高中職以下各級學校開學第1天，教育部國教署副署長許麗娟特別到新竹女中視察校方溫度檢測、校園防疫物資整備與宣導作為，許麗娟對於新竹女中的健康中心及各處室同仁努力執行防疫工作的熱誠與細心給予高度的肯定。

新竹女中校長呂淑美指出，竹女在日前即以依規定成立防疫小組，定期召開會議實施各處室分工，建立學校的應變計畫與相關行政規章，並設有緊急聯繫窗口和發言人。

在新竹女中學校網頁首頁最中間設有新冠肺炎防疫專區，且隨時更新防疫訊息，學校以網頁、校長的1封信、E-mail、line群組、家長會粉絲頁等辦理延長開學的防疫宣導措施及傳遞訊息。

呂淑美說，校方也全力支持防疫各項經費，確實盤點校園防疫物資，添購紅外線熱感應儀2 支，各布建於前後校門的入校體溫篩檢站，同時購買額溫槍、口罩等防疫物資，班班有耳溫槍、酒精、漂白水和每生有個人耳溫套。

另，該校學務處健康中心並完成全校2000位學生和教職員工170幾人的寒假旅遊史調查，規畫開學後全校體溫的3階段檢測，更拍攝學校防疫大作戰的宣導短片，讓學生了解防疫的重點與正確作法，包括如何正確洗手與正確戴口罩、衛教宣導、維持室內通風、安置生病的師生、即時通報等。

許麗娟則於竹女學生在開學首日能夠迅速進入校園安心上學，且全校的分工與落實執行防疫給予高度的肯定，也肯定學校已訂有停課辦法、遠距教學的準備。

另，她也希望校方未來可強化教學影片內容的製作、發送、學生端的接收、弱勢學生筆電或i-pad的借用等事項。此外，也要求學校隔離室若有發燒個案，須加強內部訊息的傳達、通風設施及關懷學生，同時依防疫計畫和中央規定建構更完善的學校校內公共空間清潔與督導檢核機制。

(中時 )