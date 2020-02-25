線上旅遊平台Expedia集團宣布，由於2019年是令人失望的一年，決定精簡12％的人力，約合裁員3,000人。

Expedia高層周一下午以電子郵件發布這項消息，內容提及「我們承認公司以不健全且缺乏紀律的方式追求成長」，並表示2019年的業績「令人失望」。除了裁員12％之外，該公司另採取撙節成本措施，包括結束部分專案，減少合約人力和廠商。

Expedia在2月稍早公布去年第4季財報時，就曾抨擊該公司的流程與工作紀律，當時表示計劃節省3億到5億的營運成本。

(工商 )