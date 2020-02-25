裁員風暴狂襲！線上旅遊平台Expedia砍3千人 13:422020/02/25 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 線上旅遊平台Expedia宣布裁員3千人。(圖/翻攝Expedia官網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 線上旅遊平台Expedia集團宣布，由於2019年是令人失望的一年，決定精簡12％的人力，約合裁員3,000人。 Expedia高層周一下午以電子郵件發布這項消息，內容提及「我們承認公司以不健全且缺乏紀律的方式追求成長」，並表示2019年的業績「令人失望」。除了裁員12％之外，該公司另採取撙節成本措施，包括結束部分專案，減少合約人力和廠商。 Expedia在2月稍早公布去年第4季財報時，就曾抨擊該公司的流程與工作紀律，當時表示計劃節省3億到5億的營運成本。 (工商 ) #Expedia #裁員 #線上 #旅遊平台 也許您會感興趣 推薦閱讀 驚傳裁員、放無薪假？KKday：優化人力、鼓勵員工旅遊充電 13:552020/02/21 財經 抗疫裁員3成？ 微風丟下震撼彈…真相曝光 14:402020/02/21 財經 投行去年收入 創逾十年新低 04:092020/02/22 全球財經 高鑫攻線上銷售 無懼疫情 04:092020/02/22 全球財經 撐不住了 陸企爆發降薪潮 04:102020/02/24 全球財經 因應疫情 刺激買氣 陸書店開直播 04:102020/02/24 藝文副刊 肺炎重創 香港65％中小企業將裁員 16:012020/02/24 財經 32億元營運紓困請命 旅館業盼3項標準直接補助 19:022020/02/24 財經 雲端復工戰疫 老品牌締佳績 04:102020/02/25 焦點新聞 抗疫轉攻線上 成交量僅門市3成 04:102020/02/25 焦點新聞 財經熱門新聞 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 華為慌了！驚傳砍單台積電給這家陸廠 - 財經 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 金價暴衝7年新高！謝金河示警暗藏巨大風險 - 財經 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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